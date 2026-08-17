Alertan por posibles estafas con supuestas ventas de productos del Petronio Álvarez en Cali

La cancelación de la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, luego del terremoto, generó un fuerte impacto económico entre comerciantes, artistas y portadores de las tradiciones del Pacífico que durante meses se prepararon para participar en uno de los eventos culturales más representativos de Cali.

A esta situación se sumó una alerta por publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales, en las que se ofrecían productos supuestamente adquiridos para el Petronio. Algunas de estas publicaciones serían utilizadas para hacerse pasar por personas afectadas y solicitar pagos por productos que, según las denuncias, no corresponderían a comerciantes o participantes oficiales del festival.

La advertencia fue realizada por Nidia Góngora, reconocida intérprete y representante de la música del Pacífico colombiano. La artista compartió en sus redes sociales una de las piezas que circulaban en internet y pidió a la ciudadanía verificar cuidadosamente la procedencia de este tipo de ofertas antes de realizar cualquier transacción.

"Sean serios, estafadores, cuidado con esta información, ya esta confirmado por organizadores del Petronio que no hacen parte del Petronio" dijo Góngora.



Góngora también aseguró que, después de consultar con la organización del Festival Petronio Álvarez, recibió información según la cual las personas mencionadas en algunas de estas publicaciones no harían parte de los participantes oficiales del evento.

Sin embargo, mientras se conocen estas denuncias, varias de las verdaderas cocineras tradicionales que tenían previsto participar en el festival han optado por transformar la dificultad en una acción de solidaridad. Algunas se han vinculado a las labores de atención de la emergencia y han utilizado sus conocimientos culinarios para preparar alimentos destinados a los rescatistas que trabajan durante extensas jornadas en las zonas afectadas.

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El impacto de la suspensión también se refleja en la magnitud que tenía prevista esta edición del festival, que esperaba reunir a más de 2.000 artistas provenientes de distintas regiones del Pacífico colombiano.