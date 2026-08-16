Lo importante es llegar donde hay necesidad: misión médica dejó 1.242 atenciones en Providencia

1.242 habitantes de Providencia y Santa Catalina fueron beneficiados con una brigada de apoyo al desarrollo que llevó atención médica especializada, servicios de prevención y seis toneladas de ayudas humanitarias hasta la isla. La jornada fue posible gracias a la articulación de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial, junto con organizaciones de voluntarios.

Uno de los servicios estuvo a cargo de los odontólogos voluntarios. El doctor Leonardo Montenegro, odontólogo participante de la jornada, explicó que el objetivo fue atender las principales necesidades de salud oral de la comunidad. “Venir a prestar servicios de salud a la comunidad de Providencia, y las personas que habiten acá que tengan algún interés o que podamos servirle”, señaló.

Misión médica en Providencia y Santa Catalina bajo la brigada que llevó atención en salud especializada a la isla. Foto: Felipe García, Blu Radio.

Durante las consultas, los profesionales encontraron principalmente problemas de salud oral asociados con caries, restos radiculares y acumulación de cálculos dentales. Además, la brigada contó con atención especializada para niños mediante una odontopediatra.

Para Montenegro, el sentido de estas jornadas está precisamente en llegar a comunidades donde se requiere atención: “Cuando uno es voluntario, pues, lo importante es servir a la comunidad, estar siempre dispuesto a lo que, a las necesidades que se requiera de acuerdo a la población”.



La Liga Colombiana contra el Cáncer también hizo parte de la misión. Marcela Forero, directora del área social de la organización, explicó que llevaron pruebas de tamización y comenzaron rutas de atención para la detección temprana de diferentes tipos de cáncer.

“Hay muchos cánceres que no se pueden prevenir, pero sí se pueden detectar a tiempo, y esa es nuestra misión, transformar la experiencia del cáncer en Colombia”, afirmó Forero. La delegación estuvo integrada por 14 personas entre profesionales de la Liga y sus aliados, quienes enfrentaron las dificultades propias del traslado hasta un territorio insular y apartado.

Atención médica en Providencia y Santa Catalina. Foto: Felipe García, Blu Radio.

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La brigada también permitió desarrollar la campaña ‘Salva tu piel’, de la mano de La Roche-Posay, enfocada en la prevención y detección temprana del cáncer de piel. La dermatóloga Carol Joya explicó que la población de Providencia tiene una exposición permanente al sol, especialmente en zonas como el rostro, cuello, manos y antebrazos.

“Podemos encontrar lesiones tumorales benignas, lesiones tumorales malignas, ya sea cáncer melanoma o no melanoma”, explicó la especialista, quien destacó la importancia de enseñar a los habitantes los signos de alerta y la necesidad de consultar oportunamente.

Joya señaló, además, que la jornada reunió a especialistas de distintas áreas y fue posible mediante el trabajo conjunto con la Fuerza Pública y organizaciones privadas. “Venimos con Fuerzas Militares, Patrulla Aérea Colombiana, también venimos con Armada Nacional, con Ejército Nacional”, indicó.

Jornada gratuita de atención en salud en Providencia y Santa Catalina. Foto: Felipe García, Blu Radio.

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El despliegue fue coordinado por la Armada Nacional. El contralmirante Omar Moreno, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, explicó que la operación fue diseñada para llevar capacidades médicas y humanitarias directamente a la población raizal e isleña.

“El día de hoy, la Armada Nacional de Colombia, en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Alcaldía de Providencia, hemos logrado traer esta jornada de apoyo al desarrollo”, afirmó Moreno.

El almirante destacó la dimensión logística de la operación, teniendo en cuenta más de 15 especialidades médicas, seis toneladas de ayudas y una capacidad estimada de atención para 2.000 personas fueron trasladadas hasta Providencia.

Para hacer posible el despliegue, el material llegó inicialmente a San Andrés a bordo de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y posteriormente fue transportado hacia Providencia en el buque ARC Almirante Padilla, cuya capacidad permitió movilizar tanto al personal como las ayudas.

1.242 habitantes de Providencia y Santa Catalina fueron beneficiados con una brigada de salud. Foto: Felipe García, Blu Radio.

“Este buque tiene la capacidad de albergar a estas más de 100 personas y capacidad de transportar las seis toneladas”, explicó Moreno. Desde San Andrés, el buque navegó hasta Providencia para permitir que toda la capacidad logística quedara instalada en la Institución Educativa Junín, donde se desarrolló la jornada.

Así, la brigada permitió concentrar en un mismo lugar servicios de medicina general y especializada, odontología, dermatología, prevención del cáncer y atención para niños, además de la entrega de ayudas humanitarias, llevando capacidades que por las condiciones geográficas de Providencia no siempre están disponibles de manera permanente.