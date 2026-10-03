Caen cinco integrantes de los ‘Salsas Nueva Generación’: extorsionaban a comerciantes en Cartagena

Hasta tres millones de pesos mensuales era lo que debían pagar las víctimas de cinco integrantes de la banda “Los Salsas Nueva Generación” en el sur de la ciudad de Cartagena, que fueron capturados tras varios meses de seguimiento y operación.

Alias ‘Moncarito’, alias ‘Niño’, alias ‘Mauricio’, alias ‘Pico’ y alias ‘Diana’, esta última capturada en la isla de San Andrés y quien sería la coordinadora de extorsiones de la banda, son señalados de intimidar y amedrentar a sus víctimas con amenazas en contra de sus vidas y las de sus familias.

Extorsión. Foto: imagen de referencia, creada con IA.

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Según revelaron las autoridades, los comerciantes, tenderos y residentes de los barrios Fredonia, Los Cerezos, Nuevo Paraíso y Olaya Herrera eran sus principales objetivos.

“Esta organización criminal realizaba exigencias económicas que oscilaban entre uno y tres millones de pesos mensuales, a cambio de permitir el normal desarrollo de las actividades comerciales y evitar posibles afectaciones contra las víctimas”, detalló la Policía Metropolitana de Cartagena.



Las autoridades también revelaron que las acciones delincuenciales de esta estructura criminal serían direccionadas por alias “Paty Paty”, señalado como principal cabecilla de los ‘Salsas Nueva Generación’, desde un centro penitenciario de Valledupar, en donde se encuentra recluido.

“Los capturados son actores recurrentes de diferentes delitos, en Cartagena la ofensiva continúa, a la extorsión se le combate con investigación, con operaciones y con capturas”, sostuvo el teniente coronel Alejandro Salgado, comandante operativo de la Policía en Cartagena.

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En la capital de Bolívar, en lo corrido del año, han sido capturadas 52 personas por el delito de extorsión.