De La Espriella inaugura la ruta Montería - Panamá y apunta a conectividad con Miami

Como una posibilidad histórica para conectar a Córdoba con el mundo calificó el presidente Abelardo De La Espriella la apertura de la ruta Montería - Ciudad de Panamá, que inauguró este sábado en el Aeropuerto Internacional Los Garzones.

Desde allí, el presidente Abelardo De La Espriella destacó que ver esa terminal aérea convertida en un aeropuerto internacional le genera una “gran alegría”, ya que como lo señaló, esto facilita el comercio, la llegada de más turistas y múltiples oportunidades para el departamento de Córdoba.

Una ruta internacional como esta cambia ostensiblemente las posibilidades de una ciudad, de un departamento y de toda su gente. Llegan más visitantes, se facilita el comercio, aparecen nuevas y mejores posibilidades de inversión y nuestros empresarios pueden moverse con mayor facilidad. Esta ruta de Satena entre Montería y Ciudad de Panamá nos conecta con el Aeropuerto de Tocumen, y desde allí con el mundo entero. Esta posibilidad que se abre para Montería es, sin duda, histórica

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En el evento, donde también estaba presente el presidente de Satena, Mateo Arjona, De La Espriella le pidió “trabajar” para abrir una ruta directa entre Miami y Montería y así ampliar esa conectividad que necesita la región.

Durante la ceremonia de inauguración de la ruta entre Montería y Ciudad de Panamá, el presidente Abelardo De La Espriella le pidió a Mateo Arjona, director de Satena, trabajar para crear la conexión directa entre la capital del Córdoba y Miami. pic.twitter.com/auIx2UIvyC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 3, 2026

“Muchos decían que la ruta con Panamá era difícil, y aquí está hecha una realidad. Lo que sigue, señor presidente de Satena, es la ruta de Montería directa con Miami. A trabajar en eso 24 horas desde ya para conectar directamente a Córdoba con los Estados Unidos”.



El mandatario recordó que uno de los principales compromisos de su Gobierno es la conectividad, por lo que se van a “mejorar las carreteras” y los aeropuertos del país.

Vamos ampliar la conectividad a lo que dé, y a facilitar que nuestras regiones tengan unas relaciones mucho más directas con los mercados internacionales

Más temprano, en su intervención el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, también dio la noticia de la apertura de la ruta directa entre Barranquilla y Nueva York en los próximos días.

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En la ceremonia de inauguración también estuvieron presentes, entre otros, los ministros Iván Cancino, de Justicia, Rodrigo Lara, del Interior, Jorge Eduardo Mora, de Defensa; el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta; y el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo.

Al final del evento se anunció que la aeronave ERJ 145 de Satena, que estaba en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Los Garzones, quedó dispuesta para viajar al Aeropuerto de Tucumen en Ciudad de Panamá, así como la compra de los tiquetes para los usuarios interesados.