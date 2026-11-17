El presidente Abelardo De la Espriella hizo oficial que la empresa mexicana Italika llegará en los próximos meses a Barranquilla para ensamblar motocicletas en Colombia. El anuncio lo hizo tras un encuentro con el empresario Ricardo Salinas, dueño de la compañía, en la sede presidencial alterna que está ubicada en el batallón Paraíso, norte de la capital del Atlántico.

Según el jefe de Estado, la inversión permitirá generar cerca de 1.000 empleos en la ciudad y además contempla la construcción de 25 tiendas para la comercialización de estos vehículos.

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“Vamos a venir con las motos Italikas a hacer un ensamblador aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 25 tiendas para motos y préstamos. Ese es solo el inicio porque a mí me gusta mucho Colombia. Tú sabes que Colombia y México son países hermanos y me siento como en casa y más con todas las atenciones del señor presidente”, fueron sus palabras, en las que también aclaró que no conocía lo hermosa que era Barranquilla.

De la Espriella calificó la decisión como una muestra de la confianza que está recuperando el país para atraer inversión extranjera. “La decisión de don Ricardo Salinas de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto”, señaló.



“Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente”, también se puede leer por sus redes sociales.