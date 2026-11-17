Una mujer, que hasta el momento no ha podido ser identificada por las autoridades, fue encontrada muerta a un lado de la vía, a la altura del Puente la Prosperidad, de Galapa.

Manuel Pérez, secretario de Gobierno de Galapa del municipio vecino, contó que la Policía halló a la mujer en cuyo cuerpo no registraba impactos de bala ni de ninguna otra arma y sí múltiples moretones por una aparente golpiza. También señaló que fue arrojada en el sitio.

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“Aproximadamente, a la 1:00 de la madrugada, la Policía Nacional encontró un cuerpo de una femenina, de aproximadamente unos 27, 28 años, sin identificar, sin documentación, sin impacto de bala, cuya muerte no se produjo en el lugar. Al parecer, fue arrojada desde un vehículo en ese punto de la Prosperidad. Preliminarmente también se cree que presuntamente recibió una golpiza”.

El funcionario describió a la víctima como una mujer de tez blanca, cabello castaño claro y tatuajes en sus piernas, sus brazos y la espalda. Descartó que viviese en Galapa.



Con esta víctima son al menos 79 las mujeres asesinadas este año en el departamento del Atlántico, situación que tiene alarmada a la comunidad, organizaciones defensoras de derechos y las autoridades.

Precisamente el procurador General de la Nación, quien está de visita en Barranquilla con motivo de la Cumbre Patria Milagro del Sena que se desarrolla en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, lamentó lo que está ocurriendo en el Atlántico y dijo que dentro de poco se conocerán decisiones al respecto que se tomarán desde el Ejecutivo.

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Hay que recordar que defensoras de derechos como Ruth Pareja, del Movimiento Amplio Social de Mujeres, le solicitó al Gobierno que se active la emergencia nacional por violencia de género en el Atlántico y se puedan así robustecer las medidas de seguridad que protejan de forma efectiva a las víctimas y judicializar a los agresores.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades en el departamento tomar acciones inmediatas y verificables de las medidas anunciadas en el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género realizado el pasado 11 de noviembre, para fortalecer las rutas de atención y protección, garantizar la valoración oportuna del riesgo y coordinar con las autoridades competentes la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, cuando proceda, ante reportes de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.