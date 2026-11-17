En los más de 300 hoteles de Barranquilla comenzaron las visitas de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los turistas que desde el puente festivo han empezado a llegar de forma masiva a la capital del Atlántico para disfrutar, entre otras, la final de la Copa Sudamericana que se disputará en el Supermetro el próximo 21 de noviembre.

Los operativos en el sector turístico son liderados por las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Económico, la Policía de Turismo y hasta Migración Colombia, pues esto también hace parte del Plan de Acción Territorial para la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Así, Barranquilla se prepara para seguir recibiendo, con un evento organizado y libre de cualquier tipo de vulneración, a miles de turistas que, por cierto, ya tienen copados los hoteles de la ciudad.

Afirma el presidente de Cotelco Atlántico, Mario Muvdi, que tan masiva ha sido la llegada de los turistas, que algunos están teniendo que buscar hospedaje en las ciudades vecinas de Cartagena y Santa Marta.



"Ha sido un fenómeno increíble la demanda que se vio desde que se supo que el Boca Juniors había clasificado a la final. Las llamadas eran impresionantes y la proyección desde hace mucho tiempo ha sido que la hotelería va a tener el 100% de ocupación", indicó Muvdi.

"Hay grupos de personas que han tenido que buscar otras ciudades alternas para poder llegar, hospedarse y ver a su equipo", agregó.

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En estos momentos, la ocupación hotelera de Barranquilla es del 60%, pero se espera que para los próximos viernes 20 y sábado 21 ya esté en un 100%.