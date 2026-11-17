Las autoridades confirmaron el naufragio de una lancha en aguas de la Alta Guajira, donde, al parecer, se movilizaban diez personas. La emergencia deja, hasta el momento, cuatro sobrevivientes, un niño de cuatro años fallecido y varias personas desaparecidas.

De acuerdo con la información preliminar, el menor de edad murió por inmersión, mientras que los demás ocupantes de la embarcación que no han sido localizados permanecen desaparecidos. Entre ellos habría varios niños.

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Tras conocerse la emergencia, varias embarcaciones se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores de búsqueda y rescate. Los equipos de emergencia trabajan en la zona para tratar de ubicar a las personas que continúan desaparecidas.

Las autoridades mantienen las operaciones en aguas de la Alta Guajira, mientras avanzan las verificaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el naufragio y confirmar el número exacto de personas que viajaban en la lancha.