En Barranquilla fueron entregados este martes los premios Excelencia Policial 2026, una distinción que busca reconocer la labor y la valentía de los mejores agentes de Colombia. La cita fue liderada por el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional, pero también por el presidente Abelardo De La Espriella, quien no dudó en ratificar su respaldo al trabajo de la institución armada.

En medio de su discurso, el jefe de Estado calificó a todos los uniformados como un orgullo para el país y, eso sí, les prometió más herramientas, capacitación y respaldo, ya que exigirá “mayores resultados contra el terrorismo y las estructuras criminales”.

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“Los colombianos tienen derecho a vivir seguros y para cumplir con esa misión la Policía contará con mi respaldo. El presidente no volverá a permitir que un policía sea maltratado, atropellado, que sea amenazado porque en este Gobierno se respeta a la Policía Nacional”, fueron sus palabras.

De hecho, De La Espriella recibió una estatuilla como agradecimiento por su presencia en la ceremonia y el apoyo desde el Gobierno. De inmediato, declaró que pronto saldrá a las calles vestido como uno de ellos.



“Después de este reconocimiento me puedo vestir de policía y lo voy a hacer pronto”, agregó.

Para finalizar, el presidente reconoció que muchos policías han “arriesgado sus vidas para proteger a los ciudadanos”, así que les agradeció y sostuvo que les dará “el lugar de grandeza que se merecen”.

Desde Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella declaró que la Policía Nacional contará con su respaldo y que no permitirá que sean atropellados o maltratados.



“En este Gobierno se respeta a la Policía”, mencionó. #VocesySonidos pic.twitter.com/OvPedj4ikx — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 18, 2026

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¿Quienes fueron los policías galardonados?

Diez historias fueron exaltadas este martes en los Premios Excelencia Policial 2026, luego de 43 finalistas y 714 policías postulados. El galardón de Mejor Policía de Colombia 2026 fue para una mujer que trabaja desde el anonimato en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL). Ella permitió la infiltración en la organización criminal de alias ‘Max Max’, señalado explosivista de las disidencias de las Farc. La historia de esta mujer policía fue la más votada por los colombianos. Ella también se llevó la categoría Garantes de paz.

En Guardianes con humanidad, los subintendentes José Manuel Rodríguez Reyes y Richard Javier Somosa Guarín, de la Policía Metropolitana de Cúcuta, fueron reconocidos por su intervención para liberar a un ciudadano que permanecía secuestrado y cuya vida se encontraba en grave peligro.

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En Protectores de vida, el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, y los Comandos Jungla que participaron en una operación fueron exaltados por su reacción durante un ataque armado.

En Transformadores del servicio de policía, el teniente coronel Jesús Enrique Villamizar Suárez, el intendente jefe Roger Smith Muñoz Díaz y el subintendente Camilo Beltrán Malagón, integrantes del Grupo de Gestión Académica de la Dirección de Educación Policial, fueron reconocidos por su contribución al fortalecimiento de la educación policial mediante la iniciativa Universidad Policial: educación que construye una Policía más profesional.

En Constructores de sueños, el patrullero Alfreiderman Amaya Valencia, de la Policía Metropolitana de Cartagena, recibió el reconocimiento por una iniciativa social que, desde hace tres años, beneficia a más de 70 niños y niñas en condición de vulnerabilidad a través de un comedor comunitario.

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En Líderes integrales, el subintendente Alexander Campos Mercado, de la Dirección de Sanidad, fue exaltado por su atención humanizada y acompañamiento permanente a pacientes y familiares.

En Mejores comandantes de estación, el intendente jefe Faiver Camero Bautista, del Departamento de Policía Huila, fue reconocido por su liderazgo durante un ataque armado contra la Estación de Policía de Tesalia.

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En Policía un día, policía toda la Vida, el agente Pedro Salcedo Ramos, del Departamento de Policía Bolívar, recibió esta distinción por una trayectoria de más de 42 años de servicio.

En Jóvenes con compromiso social, el auxiliar de Policía Wilffer Ney Mendoza Londoño, del Departamento de Policía La Sabana, fue reconocido por desarrollar una iniciativa voluntaria de enseñanza de idiomas dirigida a niños, niñas y adultos de sectores rurales

Y, por último, en Servidores que inspiran, el técnico de servicios 21 Albeiro Arias Urueña, de la Dirección de Talento Humano, fue exaltado por sus más de 35 años de trayectoria, especialmente por su contribución a los procesos de ascenso institucional.