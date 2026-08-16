Tres homicidios ocurrieron en Barranquilla y Soledad en ataques sicariales simultáneos

A las 9:30 de la noche de este sábado tres hombres fueron asesinados en atentados sicariales que ocurrieron en diferentes hechos en Barranquilla y el vecino municipio de Soledad.

El primer caso sucedió en la diagonal 55 con carrera 27, barrio Nuevo Éxito de Soledad. Hasta una vivienda ubicada en esa dirección, según el reporte de las autoridades, llegaron sicarios y acribillaron a dos hombres que se encontraban dentro del inmueble, provocando su muerte en el mismo sitio.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian Alfredo Gutiérrez, de 21 años; y Alfredo José Camargo, de 23.

Arma de fuego Suministrada

A la misma hora, pero en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla, un joven de 19 años identificado como Jhaider Alexander Cano Vásquez, fue asesinado en la carrera 23 con calle 21.



Según las autoridades, la víctima se movilizaba en motocicleta cuando fue sorprendido por sicarios que lo atacaron también desde otra moto, propinándole varios impactos de bala.

Las autoridades investigan si estos casos se relacionan con retaliaciones o lucha por el control territorial entre bandas delincuenciales en Barranquilla y su área metropolitana.