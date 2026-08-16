Roban camioneta del concejal Alexis Castillo en Santa Verónica, Atlántico: iba con su familia

Delincuentes hurtaron la camioneta del concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, cuando se encontraba con su familia en el corregimiento de Santa Verónica, Atlántico. El cabildante afirmó que cree que los atracadores lo venían siguiendo y aprovecharon cuando estacionó el vehículo afuera de su vivienda en la población costera e ingresó al inmueble con su familia.

El concejal recalcó que este sábado se desplazó hasta esa zona costera del corregimiento del municipio de Juan de Acosta, en el Atlántico, a pasar el puente festivo con sus hijas y su madre, como lo hacen muchos atlanticenses.

“Desafortunadamente hemos sido víctimas del hampa y de la inseguridad que afecta el Atlántico. Este sábado me disponía a pasar un día de descanso con mis hijas y mi madre en Santa Verónica y nos encontramos con este incidente”.

Señaló Castillo que, una vez llegó a su vivienda en ese corregimiento, los delincuentes aprovecharon para abrir el vehículo y llevárselo con rumbo desconocido. Por fortuna, ninguno de sus familiares resultó lesionado.



“No tenía en mis planes que venía siendo perseguido por delincuentes que, una vez llego a mi residencia y estaciono la camioneta, ellos aprovecharon y en 10 minutos se fueron con el vehículo”, agregó.

Castillo contó que la Policía le informó que activaron un plan candado, pero hasta el momento no ha recibido información sobre el paradero de la camioneta, que es marca Toyota Prado, color blanco y de placas LTB-562.

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El concejal pidió a las personas que vean su vehículo dar aviso a las autoridades.