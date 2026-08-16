Cunas que protegen la vida: la apuesta de Fundación Fruto Bendito por las familias de Providencia

En Providencia, una iniciativa que combina educación, acompañamiento y ayuda humanitaria busca llegar a las familias desde una de las etapas más importantes de la vida: los primeros 1.000 días. Camila Cooper y Óscar Bejarano, de la Fundación Fruto Bendito, llegaron a la isla, de la mano de la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial, con un propósito que va más allá de la entrega de elementos para bebés: enseñar a las familias prácticas que pueden contribuir a proteger la vida y fortalecer la crianza.

“Protegemos la familia desde los poderosos 1.000 días y traemos un mensaje de amor con un plan de educación que hemos construido a través de estos años de ser papás, de ser profesores, investigadores y realmente amar nuestra patria”, explicó Camila Cooper al describir el trabajo que desarrolla la fundación.

El llamado ‘Plan Bendito’ fue construido con el acompañamiento de expertos y aborda diferentes momentos de la vida familiar, desde el embarazo hasta la crianza. Entre los temas que trabajan están el embarazo consciente, los derechos de las familias, la crianza positiva, el sueño seguro, la lactancia materna y el proyecto de vida.

La apuesta, según Cooper, es que la entrega de ayudas esté acompañada de conocimiento. “Construimos un plan de educación de la mano de expertos, en donde hablamos del embarazo consciente, de los derechos que pueden tener las familias, los papás, mamás, crianza positiva, sueño seguro, lactancia materna y finalizamos con proyecto de vida y los invitamos a soñar”, señaló.



Óscar Bejarano explicó que el propósito también es construir entornos seguros para los niños desde la prevención y el conocimiento. “Queremos construir familias seguras. Queremos trabajar desde un punto de vista, desde la ciencia y la experiencia, y por eso el Plan Bendito se construyó de la mano de expertos y de personas que saben de familia y que han construido con nosotros un espacio seguro para todos los niños y niñas de Colombia”, afirmó.

Uno de los elementos centrales de la jornada son las cunas que la fundación entrega a las familias. No se trata únicamente de un lugar para dormir, sino de un kit que está acompañado de recomendaciones sobre sueño seguro y elementos diseñados para reducir riesgos durante el descanso de los bebés.

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Camila Cooper y Óscar Bejarano, de la Fundación Fruto Bendito Suministrado

“Finlandia, de donde viene la tradición hace 89 años, nos enseña que debe haber higiene al momento del sueño, y nosotros transferimos este conocimiento a nuestro país y en todo el territorio enseñamos esas buenas pautas a la hora de dormir”, explicó Cooper.

Entre las recomendaciones que transmiten a las familias está utilizar un colchón firme y mantener el espacio de descanso libre de objetos que puedan quedar sobre el rostro del bebé. También promueven la lactancia materna como parte de las prácticas asociadas con la prevención del síndrome de muerte súbita infantil.

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Cada cuna tiene, además, una serie de elementos pensados para responder a las condiciones de las familias que las reciben. Cuenta con una tapa que puede ubicarse debajo para generar un doble fondo, permitiendo que pueda ser colocada directamente sobre el piso y trasladada con facilidad.

El kit incluye también pañales, leche para las madres, una manta y una espuma con una densidad estudiada para evitar deformaciones. Según explicó la fundación, el diseño de estos elementos responde a criterios relacionados con el bienestar y la seguridad durante los primeros años de vida.

“Nosotros trabajamos muchísimo en el espacio de nutrición con las mamás y somos prolactancia”, explicó Cooper, quien destacó que la iniciativa busca acompañar a las madres y no limitarse a entregar objetos.

La propia caja de la cuna también hace parte de la propuesta. De acuerdo con la fundación, cuenta con certificación internacional y está elaborada con tintas orgánicas, bajo un modelo que busca generar impacto social y ambiental.

Pero el acompañamiento no termina con la entrega. Las madres reciben información correspondiente al plan educativo y un número de contacto para acceder a orientación. La fundación asegura que cuenta con alianzas con médicos especialistas que pueden brindar atención virtual a familias ubicadas en diferentes territorios del país.

La iniciativa ya ha llegado a miles de familias. Fruto Bendito asegura que durante sus diez años de trabajo ha entregado más de 10.000 cunas. En los últimos ocho meses, la organización ha entregado aproximadamente 750, mientras que para este año se trazó el objetivo de llegar a 3.000 cunas.

“Todavía tenemos la posibilidad de seguir entregando más y seguimos en la búsqueda de personas de gran corazón y aliados que nos permitan llegar a esa meta de las 3.000 cunas anuales”, concluyó Bejarano.

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En Providencia, la entrega representa así mucho más que una ayuda material. Detrás de cada cuna hay un mensaje dirigido a madres, padres y cuidadores: que el conocimiento sobre la crianza, la alimentación y el descanso seguro también puede convertirse en una herramienta para proteger la vida de los niños desde sus primeros días.

