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Caen 'Los Dinos Duros' por robos y violencia sexual en Pasacaballos

La Fiscalía los señala de cometer hurtos y vejámenes sexuales a mujeres en la vía que conduce de Cartagena a la turística isla de Barú en 2025.

Los Dinos Duros, banda delincuencial
Los seis presuntos delincuentes fueron enviados a un centro carcelario.
Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Seis sujetos que integrarían el grupo delincuencial de ‘Los Dinos Duros’, fueron imputados por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Según el ente acusador, la organización estaría implicada en por lo menos dos hechos ocurridos el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025, en el corregimiento de Pasacaballos, donde ocho personas fueron violentamente robadas y tres de las víctimas, todas mujeres, agredidas sexualmente.

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Los capturados, que hoy se encuentran recluidos en un centro carcelario, responden a los nombres de Randy José Mendoza Romero, alias Guavino; José Rafael Gazabón Vitola, alias Rafa; Luis Edgardo Julio Ramírez, alias Pea; Jairo José Puello Correa, alias Pipeta; César Novoa Bertel, alias Bogar y Olis Alberto de la Rosa Berrío.

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Afirma la Fiscalía que los procesados, al parecer, abordaban a las víctimas y los golpeaban para obligarlos a descender de los vehículos en los que se movilizaban. Luego los trasladaban a zonas boscosas, donde los intimidaban con armas de fuego y cortopunzantes para despojarlos de sus pertenencias y obligarlos a realizar transferencias bancarias.

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Tres mujeres que se encontraban entre las víctimas también habrían sido sometidas a tocamientos y abusos sexuales violentos. Posteriormente, eran abandonadas amordazadas y sin ropa.

Los seis imputados deberán responder por acceso y actos sexuales violentos, hurto calificado y concierto para delinquir, entre otros delitos.

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