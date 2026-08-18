Gobernación del Atlántico apadrinará reconstrucción de colegio afectado por terremoto en Chocó

Garantizar el regreso a clases de los 500 estudiantes de la Institución Educativa San José es la misión que se ha puesto el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien anunció que su administración apadrinará la reconstrucción de este colegio ubicado en San José del Palmar, el municipio chocoano que fue epicentro del terremoto del pasado 10 de agosto.

Para sacar adelante su iniciativa, Verano está haciendo un llamado al sector empresarial para que se sume al proceso y aporte recursos que permitan levantar de nuevo esta institución, cuya infraestructura sufrió serias averías.

El gobernador aseguró que esta iniciativa busca retribuir la ayuda que en 2010 también recibió el Atlántico, cuando el departamento sufrió la inundación de su zona sur por el rompimiento del Canal del Dique y las dificultades afrontadas en todos los sentidos fueron críticas, pero la solidaridad del país fue fundamental.

"Cuando nosotros nos inundamos, la gente fue muy solidaria; hoy queremos extender la mano a quienes más lo necesitan. Acabo de hablar con la gobernadora Nubia Carolina y estamos evaluando muy seriamente que nuestros empresarios, junto con nosotros como Gobernación, apadrinemos un colegio que se destruyó con este terremoto en el Chocó", sostuvo el mandatario.



El gobernador aseguró que también ha entablado comunicación con varios empresarios, a los que les está dando esta pauta para juntos sacar adelante la reconstrucción de este colegio.

Después de recaudar más de 80 toneladas de ayudas humanitarias en la casa abelardista, ubicada en el norte de Barranquilla; el equipo de voluntarios liderado por la Primera Dama, Ana Lucía Pineda decidió habilitar un nuevo centro de acopio para recibir donaciones que permitan avanzar en la etapa de reconstrucción de las poblaciones destruidas por el fuerte sismo de hace una semana.

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El presidente Abelardo De La Espriella estuvo con su esposa e hijos presentando un balance de las ayudas conseguidas por el momento, como alimentos y kits que ya se han enviado desde Barranquilla a las zonas afectadas, y allí la Primera Dama anunció que ahora se enfocarán en recibir materiales para volver a levantar las estructuras caídas por el terremoto.

"Queremos informarles que ahora vamos a seguir apoyando el banco de materiales para llevar todos estos materiales supernecesarios para la fase de reconstrucción. Invitamos a todos los colombianos, especialmente aquí en Barranquilla, trayendo aportes para seguir llevando ayudas humanitarias", manifestó Pineda.

Para la recepción de donación de materiales, el nuevo punto habilitado estará en la calle 75 # 72-73. Allí la primera dama y el equipo de voluntarios que se suman bajo el lema de “un solo corazón”, recibirán las ayudas para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.