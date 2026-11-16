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Personería abrió investigación por presunta corrupción en Secretaría de Hacienda de Medellín

Según había denunciado el alcalde Federico Gutiérrez, el implicado habría modificado información de deudas de contratistas con el Distrito.

349928_BLU Radio. Personería de Medellín / Foto: personeriamedellin.gov.co
BLU Radio. Personería de Medellín / Foto: personeriamedellin.gov.co
Foto: personeriamedellin.gov.co
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

Bajo la lupa del Ministerio Público ya se encuentra el caso de presunta corrupción que se conoció en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Medellín y que fue denunciado por el propio alcalde Federico Gutiérrez.

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Precisamente, a partir de esta información la Personería de Medellín anunció la apertura de una indagación a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria con el fin de verificar el caso que compromete a un contratista identificado como Daniel Rojas y quien ya fue retirado del cargo.

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Según se conoció en su momento, Rojas habría ejecutado alteraciones a registros de deudas que algunos contratistas mantenían con el Distrito.

Dentro de las indagaciones internas, se encontraron modificaciones en los registros de identificación de varias empresas que ocasionaban que sus obligaciones tributarias dejaran de ser visibles en las consultas habituales de cartera del Distrito, aunque continuaban registradas en el sistema.

Por eso, Yenny Serna, personera delegada, explicó que ahora las actuaciones de la Personería están orientadas a establecer la ocurrencia de la conducta y si es factible de una actuación disciplinaria que pueda derivar en una eventual sanción.

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"Que existirían varias empresas presuntamente involucradas. Una vez finalizada la etapa de indagación preliminar, se determinará si se procede a la apertura de una investigación disciplinaria", indicó la personera.

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Sobre el caso, el alcalde Gutiérrez afirmó que en su administración no habrá tolerancia con este tipo de hechos y que el implicado, quien reconoció su responsabilidad en lo ocurrido durante el proceso interno, ya fue denunciado ante la Fiscalía.

La situación también compromete recursos supuestamente ocultados por más de 1.200 millones de pesos.

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