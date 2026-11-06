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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cárcel para exsecretario de Hacienda de Sabanalarga por presunta apropiación de $2.000 millones

Cárcel para exsecretario de Hacienda de Sabanalarga por presunta apropiación de $2.000 millones

Las investigaciones arrojaron que el hombre habría inflado su propia nómina en cerca de 40 millones de pesos.

Dinero colombiano, pesos colombianos
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Foto: Blu Radio
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Un nuevo caso de presunta corrupción tiene como protagonista a Carlos Andrés Taborda Rodríguez, exsecretario de Hacienda de Sabanalarga, quien fue enviado a prisión por su presunta responsabilidad en la apropiación de $2.376 millones de recursos públicos.

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La decisión fue tomada luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el delito de peculado por apropiación, pues según las investigaciones el exfuncionario habría aprovechado el control que tenía sobre las cuentas del municipio para alterar los pagos de su propia nómina entre 2020 y 2023.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el modus operandi consistía en modificar los valores de sus pagos, por ejemplo, si su salario correspondía a cerca de un millón y medio de pesos, presuntamente alteraba la cifra para recibir alrededor de 41 millones de pesos.

Hay que recordar que Taborda fue capturado el pasado 28 de octubre por integrantes de la Dijín de la Policía Nacional en el sector Las Cabañitas, en Bello, Antioquia, y ahora deberá responder por sus actos en una prisión.

Sin embargo, las investigaciones no se limitarían a Sabanalarga, ya que las autoridades también indagan posibles irregularidades durante su paso por la Alcaldía de Pueblorrico, donde habría trabajado durante cuatro meses y presuntamente se habría apropiado de otros 290 millones de pesos mediante una modalidad similar.

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Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación tiene un proceso disciplinario en su contra por la presunta destinación indebida de más de 270 millones de pesos de un crédito del IDEA, que estaban destinados a una placa deportiva.

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