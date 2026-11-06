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La nueva experiencia que llega a las universidades de Medellín para impulsar la movilidad eléctrica

El vehículo eléctrico se presenta en campus universitarios de la ciudad como parte de las estrategias para promover el transporte sostenible y la innovación tecnológica entre la comunidad académica.

Kia EV2 electric.jpg
Foto suministrada
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

En Medellín, el avance de la movilidad sostenible y la adopción de tecnologías limpias suma un nuevo capítulo con iniciativas dirigidas a incentivar el uso de vehículos eléctricos entre las nuevas generaciones. En el marco de esta transición energética que vive la capital antioqueña, la marca surcoreana Kia eligió el campus de la Universidad EAFIT para presentar en el país el nuevo modelo EV2, una apuesta diseñada para acercar la electromovilidad al público joven.

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A través de la estrategia 'Unlock EV2', la marca automotriz instaló estaciones interactivas y dinámicas pedagógicas dentro de la institución universitaria para resolver dudas frecuentes sobre el funcionamiento de estos automotores. Durante las jornadas, los estudiantes y asistentes pueden revisar de manera práctica aspectos técnicos clave como los tiempos de recarga, la versatilidad en recorridos urbanos y la comparación de costos operativos frente a los vehículos de combustión tradicional.

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El nuevo Kia EV2 destaca por su enfoque ecológico y su diseño adecuado para mascotas, además de contar con una autonomía de 312 kilómetros por carga completa. Como muestra de su rendimiento en carretera, este modelo completó con éxito un recorrido de prueba que conectó a Bogotá con la ciudad de Quito, en Ecuador, demostrando la capacidad de la tecnología eléctrica para responder a trayectos de larga distancia en la topografía suramericana.

“Las nuevas generaciones van a tener un papel fundamental en la evolución de la movilidad en Colombia. Por eso queremos que puedan acercarse a la movilidad eléctrica desde temprano, entenderla, vivirla y tomar decisiones informadas. Con el EV2 buscamos que esta tecnología se sienta cada vez más cercana a su realidad, no solamente desde el producto, sino también desde la educación, la experiencia y las alternativas que pueden facilitar su acceso”, afirmó Camila Márquez, directora de Mercadeo de Kia Colombia.

Para facilitar el acceso a este nuevo vehículo cero emisiones, la compañía estructuró una alianza con la entidad financiera Finandina ofreciendo esquemas de crédito adaptados a los perfiles juveniles. El plan contempla opciones de financiación de hasta el 100 % del valor del automóvil, plazos de hasta 96 meses, periodos de gracia y la posibilidad de consolidar ingresos con familiares, permitiendo que estudiantes con ingresos desde un salario mínimo y medio o sin historial crediticio previo puedan acceder al vehículo.

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Desde la dirección de mercadeo de la marca automotriz en Colombia destacaron que el objetivo central de llevar este lanzamiento al ámbito universitario es educar y promover decisiones de consumo informadas sobre el transporte limpio. Con esta estrategia desplegada en Medellín, el sector automotriz busca consolidar la infraestructura y el conocimiento de la movilidad eléctrica como uno de los ejes de desarrollo urbano en las principales ciudades del país.

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