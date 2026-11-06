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En grave estado permanecen dos de los diez heridos que dejó accidente en la vía Las Palmas

Las autoridades de movilidad investigan un posible exceso de velocidad como causa del siniestro que involucró un bus y una moto.

Accidente de tránsito en la vía Las Palmas.jpg
Accidente de tránsito en la vía Las Palmas.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Las autoridades de movilidad y los organismos de salud mantienen bajo seguimiento la evolución de las diez personas que resultaron lesionadas en el aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este viernes en la vía Las Palmas, a la altura de la Colegiatura, en Medellín.

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El siniestro involucró un bus de servicio público que cubría el recorrido desde el municipio de La Ceja hacia Medellín y que terminó volcado sobre la carretera. Entre los diez heridos se encuentra un motociclista que transitaba por la calzada contraria, en sentido de ascenso, y fue impactado por el vehículo de transporte.

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De acuerdo con la información entregada por Natalia López, secretaria de Salud de la ciudad, este paciente es uno de los dos con lesiones de consideración que comprometen algunas de sus extremidades.

"Hay una persona que está en cirugía con un pronóstico delicado por una amputación traumática de una de las extremidades. Esperamos que todo salga bien en esa cirugía y que pueda recuperarse pronto", sostuvo López.

Mientras los equipos médicos atienden a los afectados, las autoridades avanzan en las indagaciones para establecer cómo se produjo el accidente y determinar si existen responsabilidades derivadas del hecho.

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El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que tanto las investigaciones judiciales como las actuaciones de tránsito siguen en curso, por lo que todavía no hay una conclusión oficial sobre las causas del volcamiento.

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"Si bien las primeras hipótesis preliminares apuntan a un presunto exceso de velocidad e impericia en la conducción, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las causas exactas y establecer las responsabilidades penales y contravencionales del caso", dijo.

Una vez retirados el bus y la motocicleta involucrados, la movilidad quedó restablecida en ambos sentidos de la vía Las Palmas, corredor que conecta a Medellín con los municipios del Oriente cercano.

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