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Principales vías en Antioquia habilitadas para puente festivo: hay 26 frentes de obra

Las labores se centran en la vía principal al municipio de Peque afectada en los últimos días por el colapso de un puente.

Puente colapsado en Peque, Antioquia.jpg
Puente colapsado en Peque, Antioquia.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Con las principales vías habilitadas, pero con restricciones puntuales y varios frentes de intervención activos, Antioquia se prepara para recibir el movimiento de viajeros durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena.

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La Gobernación informó que mantiene 26 frentes de trabajo con maquinaria desplegada en distintas subregiones para atender afectaciones y mejorar las condiciones de movilidad, especialmente en corredores donde las dificultades de infraestructura todavía representan un riesgo para la conectividad de algunas poblaciones.

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Una de las situaciones más complejas se presenta en la vía que comunica a Peque con Medellín, en el occidente antioqueño, donde la caída de un puente en el sector El Tambor dejó interrumpido el tránsito directo entre esta localidad y la capital. En ese punto avanzan trabajos de enrocado para habilitar un paso provisional, mientras siguen las gestiones para realizar mantenimiento a la vía alterna.

“Adicionalmente, vamos a rehabilitar con maquinaria el corredor Peque-Tabacal-Buriticá para que sirva para la comunidad del municipio de Peque como vía alterna y que no estén incomunicados ni encerrados”, afirmó Sebastián Castaño, secretario de Infraestructura del departamento.

Otra de las novedades para quienes transiten por el departamento corresponde a los cierres intermitentes, tanto diurnos como nocturnos, en el sector Jalisco y en la vía a Belmira. Allí se mantiene paso controlado a un carril mediante movilidad uno a uno, debido a las obras de construcción de una nueva estación de peaje.

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Las autoridades reiteraron a los conductores evitar desplazamientos durante lluvias intensas, abstenerse de manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, extremar las precauciones durante la noche y respetar las señales de tránsito.

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