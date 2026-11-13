Asesinan a venezolano frente a supermercado en Sabaneta: tres presuntos sicarios fueron capturados

Un ciudadano venezolano fue asesinado, al parecer, por compatriotas a las afueras de un supermercado en el municipio de Sabaneta. Tres de los sicarios ya fueron capturados, mientras que otro es buscado tras huir rumbo a Medellín.

Un ataque armado a las afueras de un reconocido supermercado del sector Aves María, en el municipio de Sabaneta, terminó con la muerte de un hombre de nacionalidad venezolana y desató una persecución policial que permitió la captura de algunos de los responsables.

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El homicidio se registró en la tarde de este 13 de noviembre y, de acuerdo con información preliminar, habría sido perpetrado por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

Sobre el hombre asesinado se conoció inicialmente que se dedicaría al comercio de divisas. Después de cometer el ataque, los responsables emprendieron la huida, pero el seguimiento a través de las cámaras de seguridad permitió a las autoridades rastrear sus movimientos y desplegar un operativo para interceptarlos.

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El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, informó que tres de los señalados atacantes, también de nacionalidad venezolana, fueron capturados y deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

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Durante el procedimiento, uno de ellos resultó herido por integrantes de la fuerza pública, mientras que el cuarto implicado consiguió escapar en dirección a Medellín y continúa siendo buscado.

Ahora, los organismos judiciales deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, identificar plenamente a todos los involucrados y determinar qué motivó el ataque contra este ciudadano extranjero, quien se convierte en la cuarta persona que muere de forma violenta en lo corrido de 2026 en esa localidad del sur del Valle de Aburrá.