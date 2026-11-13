Autoridades han suspendido 90 viviendas turísticas en Medellín por incumplir requisitos para operar

La discusión sobre las condiciones para operar viviendas turísticas en Medellín, que volvió a tomar fuerza durante el trámite de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de mediano plazo, ha coincidido con la continuidad de las labores de inspección por parte de las autoridades distritales que recientemente entregaron un balance.

Según la Alcaldía, en lo corrido de 2026 se han ejecutado 268 inspecciones a estos lugares, luego de revisar 2.967 anuncios de hospedajes en los que se identificaron posibles irregularidades, principalmente relacionadas con la incompatibilidad del uso del suelo o la falta de inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

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Pablo Vélez, secretario encargado de Turismo de Medellín, aseguró que las actuaciones han derivado en 90 suspensiones temporales de la actividad. A esto se suman 205 informes remitidos por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento y otros 136 enviados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial a las inspecciones de Policía, instancias encargadas de adelantar los respectivos procedimientos.

"En los últimos meses hemos aumentado el número de sensibilizaciones, inspecciones y controles a las viviendas turísticas que están en la zona residencial. El turismo es bienvenido en Medellín, pero un turismo que conviva con la ciudad y por eso es necesario el cumplimiento de la normatividad que también permite que la oferta turística se sostenga de manera armónica", indicó el funcionario.



Como parte de las medidas preventivas, también fueron enviadas 105 comunicaciones a propietarios y administradores para informarles sobre las condiciones que deben garantizar antes de ofrecer servicios de alojamiento turístico.

Desde el Distrito han insistido en que estas intervenciones no tienen como propósito acabar con esta modalidad de hospedaje ni desconocer su incidencia en la economía de la ciudad. El objetivo, según explicaron, es que los establecimientos funcionen dentro de las zonas autorizadas, cuenten con los registros correspondientes y ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad y legalidad.