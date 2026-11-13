Antioquia supera las 7.500 toneladas de materiales entregadas para reconstruir viviendas tras sismo

A tres meses del terremoto, en Antioquia ya han entregado más de 7.500 toneladas de materiales para la reparación y reconstrucción de viviendas afectadas

La recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa avanzando en Antioquia, donde las autoridades departamentales reportaron nuevos resultados de las intervenciones que buscan devolverles condiciones de habitabilidad a las comunidades que sufrieron daños por la emergencia.

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A tres meses del sismo, el balance oficial da cuenta de la atención a 1.959 familias distribuidas en 36 municipios, mediante el suministro de aproximadamente 7.500 toneladas de materiales destinados tanto a la reparación de estructuras existentes como a la construcción de nuevas viviendas.

Estas acciones, según Carlos Mario Zuluaga, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, han representado una inversión superior a los 7.200 millones de pesos, en una estrategia que busca responder a las necesidades habitacionales de los damnificados.

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"Desde VIVA estamos entregando los materiales, los municipios, la mano de obra no calificada, con el apoyo también de profesionales, y las comunidades con sus aportes de mano de obra no calificada. Tenemos 25 viviendas en construcción directamente con materiales dados por VIVA, viviendas entregadas con Argos y Comfama, y otras 15 en construcción", señaló el funcionario.

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Uno de los puntos donde se concentran mayores avances es el Suroeste, región en la que se reportan trabajos de reparación en 120 viviendas ubicadas en Caramanta, Betania, Ciudad Bolívar, Andes, Hispania, Nariño, Anzá, Tarso y Jardín.

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El proceso también ha contado con el respaldo de organizaciones privadas y entidades que se han vinculado con recursos, conocimientos técnicos y capacidades para apoyar la recuperación.

Comfama, Grupo Argos, Proantioquia, la Federación de Cafeteros y Pintuco hacen parte de los aliados que se han sumado a las labores en los territorios afectados.

Aunque en los últimos meses las necesidades y el número de afectados por el sismo pudieron incrementarse, tras los primeros días de la emergencia se estimaba que Antioquia requería unos 38.000 millones de pesos para el plan inicial de reconstrucción, el cual también incluye infraestructura patrimonial y religiosa.