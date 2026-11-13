En centros asistenciales se recuperan 6 de los 14 heridos tras accidente vial en Robledo, Medellín

Un grave accidente de tránsito registrado en la mañana de este viernes en el sector de Córdoba, en el noroccidente de Medellín, dejó un saldo de dos personas fallecidas —un hombre y una mujer que se movilizaban en motocicleta de entre 35 y 45 años— y 13 vehículos afectados. El siniestro ocurrió sobre la calle 80, entre las carreras 65 y 72, donde un camión tipo furgón que presuntamente se quedó sin frenos protagonizó una colisión múltiple que movilizó a los organismos de socorro y a las autoridades de movilidad.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que el vehículo de carga arrolló a los dos ocupantes de la motocicleta, causándoles la muerte en el sitio, y en su trayecto impactó a cerca de 13 automotores particulares. Respecto a los lesionados, el funcionario indicó que seis pacientes fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad por heridas leves, mientras que otros ocho ciudadanos fueron valorados en el lugar sin requerir remisión hospitalaria.

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“En su trayecto, de igual manera, causó lesiones leves a algunos particulares que se movilizaban por el sector y afectaciones a cerca de 13 vehículos. En total, seis pacientes con heridas leves fueron conducidos a centros asistenciales, mientras que otros ocho fueron atendidos en el lugar sin revestir gravedad”, afirmó Ruiz.

Blu Radio dialogó con testigos del aparatoso accidente, entre ellos trabajadores de un almacén del sector, quienes aseguraron que el furgón estuvo a punto de estrellarse directamente contra el establecimiento comercial.



“El carro venía sin frenos e iba directamente hacia nuestro almacén. Un vehículo que estaba estacionado nos salvó porque el furgón lo chocó, se desvió y terminó impactando contra otro camión. Desde arriba la gente venía gritando que había muertos; acá hubo muchos heridos y mucha confusión. Incluso, mis compañeras se asustaron mucho porque vieron a un joven vestido de azul y pensaron que era yo. Por fortuna no hubo niños afectados y el conductor quedó con vida”, narró uno de los trabajadores.

Tras la emergencia, los equipos técnicos y operativos de la administración distrital se instalaron en la zona para adelantar las labores de rescate y remoción de los vehículos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre el estado del corredor vial: «Habilitamos la vía a la altura de las carreras 67 y 68 con calle 80. El resto del tramo permanece cerrado mientras nuestros equipos continúan atendiendo la emergencia. Les pedimos tomar vías alternas y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito».

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Las autoridades les recomiendan a los conductores y transeúntes que planifiquen sus desplazamientos por rutas alternas. Entretanto, un grupo especializado de peritos de la Secretaría de Movilidad asumió las indagaciones técnicas para establecer con exactitud las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento no se reportan más víctimas fatales y los heridos trasladados continúan bajo observación médica.