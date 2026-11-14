Deudas en el Hospital Alma Mater de Medellín ponen en riesgo la alimentación de pacientes

La crisis financiera que atraviesa el Hospital Alma Mater en Medellín alcanzó un nuevo nivel de preocupación: las dificultades económicas de la institución ya comenzaron a comprometer incluso el suministro de alimentos para los pacientes.

El centro asistencial advirtió que su situación es insostenible debido a las millonarias deudas que mantienen EPS, algunas intervenidas por el Gobierno nacional, entre ellas Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud, cuyos pagos parciales han reducido la capacidad del hospital para garantizar su funcionamiento.

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La institución, que atiende cerca del 25 % de la población que requiere servicios de alta complejidad en Antioquia, Chocó, Córdoba y el Eje Cafetero, ya reporta obligaciones pendientes por 455.000 millones de pesos, respaldadas por una cartera de apenas 332.000 millones.

Una muestra de esa situación se presentó durante el último mes, cuando, según el hospital, las EPS debían girar 28.000 millones de pesos, pero únicamente desembolsaron 5.000 millones. La diferencia ha terminado trasladándose a la prestación de los servicios y a las condiciones en las que trabaja el personal asistencial.



De acuerdo con el balance del hospital, más de 552 profesionales han renunciado, se registran dificultades para conseguir insumos, dispositivos médicos y medicamentos, y ha sido necesario cerrar 110 camas de hospitalización, otras 11 de cuidados intensivos y cinco quirófanos.

Brahian Serna, estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad, afirmó que el contexto también genera dificultades para la formación de talentos en salud, la investigación y el tratamiento de enfermedades de alta complejidad.

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“Cuando un hospital no cuenta con los medicamentos ni con dispositivos, reactivos e insumos necesarios, su capacidad para atender determinadas patologías se ve comprometida. No basta solamente con tener médicos especialistas, personal de enfermería, etcétera, ni la misma infraestructura. Si no tenemos las condiciones materiales para desarrollar los procedimientos de más alto nivel”, indicó Serna.

Ante este panorama, el Alma Mater solicitó al Gobierno nacional que ordene a Savia Salud, Nueva EPS y las demás aseguradoras intervenidas priorizar los pagos pendientes. También, como medida adicional, pidió facilitar la compra de cartera a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de manera que los recursos puedan llegar directamente y sin más demoras a la institución.

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En cuanto al servicio de alimentación, mientras buscan alternativas financieras para atender esta obligación con los pacientes, el hospital anunció que contará durante los próximos días con el respaldo de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia, CFS Solutions y la Asociación de Bancos de Alimentos, en coordinación con la Fundación Saciar y la Fundación Banco Arquidiocesano de Medellín.