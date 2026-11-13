Atención, viajeros: orden en Estados Unidos paraliza despegues y afecta vuelos hacia Colombia

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) informó que se presentan demoras y reprogramaciones en los vuelos internacionales entre Colombia y Estados Unidos este viernes 13 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la entidad, la contingencia responde a una orden emitida por el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC) de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA), que dispuso una detención en tierra de alcance nacional (National Ground Stop) para todas sus terminales aéreas.



¿Cómo afecta la medida de Estados Unidos a los vuelos desde y hacia Colombia?

Según el reporte oficial de tráfico aéreo (ATCSCC Advisory 111), la autoridad aeronáutica norteamericana adoptó la restricción por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad operacional. La Aerocivil precisó que los vuelos nacionales en Colombia y las rutas internacionales hacia otros países operan con total normalidad, mientras que el impacto se concentra en el corredor con Estados Unidos bajo las siguientes condiciones:



Horario de la restricción: rige inicialmente desde las 15:53 hasta las 23:00 (hora local) de este viernes 13 de noviembre, con posibilidad de ser ampliada por la FAA.

rige inicialmente desde las 15:53 hasta las 23:00 (hora local) de este viernes 13 de noviembre, con posibilidad de ser ampliada por la FAA. Vuelos desde Estados Unidos hacia Colombia: todo el tráfico aéreo con despegue previsto desde aeropuertos estadounidenses debe permanecer en tierra mientras siga vigente la orden.

todo el tráfico aéreo con despegue previsto desde aeropuertos estadounidenses debe permanecer en tierra mientras siga vigente la orden. Vuelos desde Colombia hacia Estados Unidos: los itinerarios entrantes al espacio aéreo norteamericano están sujetos a retrasos o reprogramaciones, y serán gestionados y autorizados de manera individual por las autoridades de control de ese país.

¿Qué recomienda la Aerocivil a los pasajeros con vuelos programados?

Ante la contingencia derivada de la decisión estadounidense, la Aeronáutica Civil mantiene un monitoreo permanente en coordinación con operadores aéreos y autoridades internacionales para mitigar el impacto sobre los usuarios una vez se levante la medida.

Vuelos cancelados en aeropuerto de Chicago, Estados Unidos. Foto: AFP

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Para los viajeros que tienen itinerarios programados hacia o desde Estados Unidos durante las próximas horas, la autoridad colombiana entregó las siguientes indicaciones:

