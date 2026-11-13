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De La Espriella nombra a Luis Felipe Henao como nuevo gerente del Fondo Milagro

Este nombramiento llega luego de la polémica de los millonarios sueldos que se conocieron en el fondo, incluyendo el del exgerente Jaime Uribe por más de $39 millones.

Luis Felipe Henao.
Luis Felipe Henao.
X: @luisfelipehenao
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

El exministro de Vivienda y actual miembro de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, será el nuevo gerente del Fondo Milagro por orden del presidente Abelardo De La Espriella.

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“El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto”, dijo el mandatario, insistiendo en que la prioridad es tener resultados concretos.

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Este nombramiento llega luego de la polémica de los millonarios sueldos que se conocieron en el fondo, incluyendo el del exgerente Jaime Uribe por más de $39 millones.

“La reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias”, agregó De La Espriella.

Más temprano, el presidente había confirmado la salida de Uribe asegurando que en su Gobierno se reconocen y se aceptan los errores, pero es necesario corregirlos.

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“No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir. Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy”, reiteró el mandatario.

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Uribe salió por orden del presidente tras conocerse la asignación de millonarios sueldos para él como gerente del Fondo Milagro y para los demás miembros contratados, pese a que iban en contra del plan de austeridad del Gobierno y que no fueron decisiones consultadas o informadas con De La Espriella.

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