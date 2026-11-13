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Renunció Jaime Uribe a la gerencia del Fondo Milagro tras escándalo por millonarios salarios

La dimisión se produce horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella desautorizara públicamente la estructura salarial de la entidad, cuya nómina mensual alcanzaba los $765 millones.

Presidente Abelardo De La Espriella.
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto Presidencia de Colombia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Jaime Andrés Uribe Tamayo presentó su renuncia a la gerencia del Fondo Milagro, entidad creada para liderar la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La salida del funcionario se concretó luego de que estallara una polémica por los elevados sueldos asignados a la planta de personal y tras la orden pública del presidente Abelardo de la Espriella de reversar de inmediato dicha escala salarial.

¿Por qué renunció Jaime Uribe y qué denunciaron sobre los salarios del Fondo Milagro?

La controversia se originó tras una denuncia presentada por una senadora del Pacto Histórico, quien advirtió que la nómina mensual de la entidad le costaba al país cerca de $765 millones. De acuerdo con el señalamiento conocido públicamente, con corte al 9 de noviembre el fondo contaba con 27 personas vinculadas, de las cuales 20 devengaban remuneraciones superiores a los $30 millones mensuales, pese a que la entidad únicamente había suscrito dos contratos a la fecha.

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Según las cifras reveladas en la denuncia, la estructura salarial de la alta dirección incluía asignaciones de hasta $39.441.454 mensuales para el gerente Jaime Andrés Uribe, seguidas por remuneraciones de $36 millones para su secretario privado y el director jurídico.

Jaime Uribe, exgerente del Fondo Milagro
Jaime Uribe, exgerente del Fondo Milagro
Foto: Ministerio del Interior

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Frente a estas revelaciones, el presidente Abelardo de la Espriella desautorizó los montos a través de un mensaje público en el que ordenó corregir las tarifas. "No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó. En mi gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba", afirmó el mandatario.

¿Cuál es el presupuesto y el avance de ejecución del Fondo Milagro?

Pese a la crisis administrativa que derivó en la renuncia de Uribe Tamayo, el jefe de Estado defendió la gestión operativa de la entidad asegurando que ya avanza en procesos de reconstrucción, entrega de viviendas, subsidios y demoliciones en las zonas afectadas.

De acuerdo con un informe técnico presentado previamente por la gerencia del Fondo Milagro ante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento, los recursos comprometidos y la estructura financiera de la entidad se distribuyen de la siguiente manera:

  • Presupuesto máximo aprobado: $624.656 millones destinados al Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias, avalados por el Consejo Directivo.
  • Origen de los recursos: provienen del Presupuesto General de la Nación e incorporan un empréstito de 200 millones de dólares suscrito con el Banco Mundial (BIRF 9774-CO) mediante el Decreto Legislativo 1412 de 2026.
  • Contratación en ejecución: los procesos adelantados para la demolición de edificaciones afectadas en Pereira y Cali suman $7.440 millones.

El reporte precisó que, a la fecha del balance, el fondo no había recibido ingresos por concepto de donaciones, cooperación internacional o aportes de entes territoriales.

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