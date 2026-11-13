Estados Unidos y Colombia ampliarán cooperación militar para enfrentar amenazas regionales

El gobierno de Estados Unidos anunció una ampliación de la cooperación militar con Colombia, luego de una nueva ronda de conversaciones bilaterales entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas de ambos países. Un encuentro correspondió a la décima séptima ronda de conversaciones entre los estados mayores de las fuerzas militares de ambas naciones.

Desde Washington el Pentágono, que confirmó que los dos países acordaron fortalecer sus planes de colaboración frente a las amenazas que enfrenta la región. De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Guerra estadounidense, las conversaciones permitieron avanzar en los mecanismos de cooperación entre ambas naciones, en un escenario marcado por los desafíos de seguridad regional y la necesidad de fortalecer las capacidades para responder a las amenazas compartidas.

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La declaración pone de manifiesto la importancia estratégica que Washington le atribuye a la relación militar con Colombia, que durante décadas ha sido uno de sus principales aliados en América Latina en asuntos de defensa y seguridad para la Casa Blanca.

La agenda de cooperación contempla el fortalecimiento de la interoperabilidad entre las fuerzas militares, el intercambio de capacidades y la preparación para responder a escenarios de seguridad cada vez más complejos.



Por ahora, las autoridades estadounidenses no han revelado detalles específicos sobre los compromisos operacionales ni los recursos que se destinarán a esta ampliación de la cooperación.

