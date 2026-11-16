Cerca de 575.000 animales mueren atropellados cada año en vías del Oriente antioqueño

La salida a carretera, de paseo, que se incrementa en la temporada decembrina, revive una problemática de seguridad vial: la muerte de cerca de 575.000 animales silvestres al año por cuenta del tráfico vehicular en 140 kilómetros de vías del Oriente antioqueño, lo que, según expertos del ITM, pone en evidencia el impacto de la infraestructura vial sobre la biodiversidad de esta subregión.

La problemática afecta a numerosas especies nativas que intentan cruzar las carreteras y terminan siendo atropelladas por los vehículos. Los registros de monitoreo también advierten sobre la situación en otras zonas del departamento, como el Suroeste antioqueño, donde se reportan casos de accidentalidad vial contra fauna silvestre.

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Estas cifras posicionan a Antioquia como un referente nacional en investigación y diagnóstico de esta problemática, como lo explicó Juan Carlos Jaramillo Fayad, docente e investigador del ITM.

"En Antioquia somos líderes en este tema y el ITM está ubicado en Medellín y tenemos muchas investigaciones en Antioquia, lo cual hace que haya mucho más reportes que en otros lugares del país. Entonces, Antioquia es el departamento que más datos, pero a la vez más publicaciones académicas, más investigadores tiene en el país en este tema", manifestó el profesor.



A nivel nacional, las estimaciones de la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada (RECOSFA) apuntan a que cerca de 200 millones de animales silvestres mueren cada año en las carreteras del país.

Los mamíferos son los más afectados y representan más del 50 % de los reportes de fauna atropellada. Entre las especies vulnerables están las zarigüeyas, los osos meleros y los zorros cangrejeros. También se registran afectaciones a reptiles y aves.

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Frente a este panorama, Medellín es sede del primer Congreso Latinoamericano y Colombiano de Ecología de Carreteras, CLEC 2026, que se desarrolla en el campus Fraternidad del ITM y se extenderá hasta el 13 de noviembre.

El encuentro reúne a expertos y organizaciones para discutir alternativas que permitan reducir el impacto de la infraestructura vial sobre la fauna silvestre.