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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Campesinos y animales de carga arriesgan su vida para cruzar río en Urrao, Antioquia: piden puente

Campesinos y animales de carga arriesgan su vida para cruzar río en Urrao, Antioquia: piden puente

Con el incremento de lluvias y aumento de caudales, en Urrao la comunidad clama por la construcción urgente de un puente seguro sobre el río, donde campesinos y animales arriesgan sus vidas a diario para cruzar ante el aumento de las precipitaciones.

Colapso puente Urrao, Antioquia.jpeg
Suministrada a BLU
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Habitantes de la vereda El Llavero, en el municipio de Urrao, claman a las autoridades departamentales para la construcción de un puente sobre el río Penderisco, paso que actualmente deben cruzar mediante garruchas o internándose directamente en las aguas junto a sus animales de carga.

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A través de un video que se volvió viral en redes sociales, integrantes del sector documentaron los momentos de tensión que enfrentan a diario para trasladar alimentos, personas enfermas, estudiantes y mulas. En las imágenes se observa cómo los animales terminan completamente sumergidos en la corriente durante el cruce, mientras los pobladores deben atravesar sujetados de cuerdas amarradas de los árboles a corta distancia del afluente.

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"Ya pasó la primera mulita y se sumergió toda. Yo pensé que se había ahogado. Falta esta. Ya, esa gente acá necesita un puente. Ya sufren demasiado las personas también. Juárez, eso parte del corazón no. Juárez, no es lo mismo él en un video que verlo en persona. O sea, yo cuando la chica se hundió, Juárez, es fue, es muy fuerte, de repente los animalitos", aseguró quien denunció la situación.

La preocupación de la comunidad se ha incrementado por cuenta de la actual temporada de lluvias que atraviesa el departamento de Antioquia, fenómeno que genera crecientes súbitas e impredecibles en la cuenca del río Penderisco. Los afectados manifiestan su temor de que la fuerza de las corrientes arrastre a los animales de trabajo o cause una tragedia con las comunidades indígenas y campesinas que requieren movilizarse hacia el casco urbano de Urrao o a centros de salud.

Ante la variabilidad climática y la vulnerabilidad de la vereda El Llavero, los pobladores esperan la intervención de la administración municipal y la Gobernación de Antioquia para la estructuración de un proyecto de infraestructura hídrica que garantice un paso seguro sobre el río.

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