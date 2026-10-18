Indignación en Antioquia por adulto mayor al que le negaron viajar en bus por llevar a su perro

Indignación ha generado en el Oriente antioqueño el caso de un adulto mayor al que un conductor de bus le negó el servicio porque viajaba con su perro, también de avanzada edad. El hecho quedó registrado en video y provocó reacciones de ciudadanos y defensores de los animales.

En las imágenes se observa al hombre esperando el vehículo junto a su mascota. Cuando llega el bus, el conductor se percata de la presencia del animal y se niega a transportarlos. El adulto mayor incluso le pregunta cuánto le cobra por llevarlos hasta El Santuario, pero no consigue que acepte el viaje. Después, se ve cómo acaricia al perro.

Hay indignación en Antioquia por un adulto mayor al que le negaron subir a un bus por viajar con su perro en el municipio de El Santuario. La empresa Transoriente reconoció el error, anunció posibles sanciones y busca al hombre para ofrecerle disculpas. #VocesySonidos pic.twitter.com/PrI7dEz8z5 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 18, 2026

Publicidad

Marcela Díaz, directora de la Fundación ORCA Medellín, cuestionó lo sucedido y pidió considerar el vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía.

“Este caso nos invita a reflexionar sobre algo fundamental, que es la empatía. No sabemos el vínculo emocional que existe entre este adulto mayor y su animalito”, señaló.



La situación también generó rechazo entre viajeros que se movilizan con sus mascotas. Arnobis Burgos aseguró que su perrita es parte de su vida y manifestó que se sentiría mal si le negaran el servicio por llevarla consigo. Por su parte, Martha Mejía calificó lo ocurrido como triste y pidió mayor empatía con las personas que viajan con sus animales.

¿Qué dijo la empresa de transporte?

Samir Echeverri Ceballos, director ejecutivo de la ATPA, afirmó que Transoriente reconoce el error y adelanta las averiguaciones correspondientes para establecer lo sucedido con el conductor y determinar las posibles sanciones internas.

Publicidad

La compañía también manifestó que trabaja para resarcir los daños causados y que busca al adulto mayor para ofrecerle disculpas. Como parte de ese acercamiento, anunció que le entregará un guacal y alimento concentrado para su perro. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado localizarlo.

Además, rechazó las amenazas que, según indicó, ha recibido a través de redes sociales a raíz del caso. Por ahora, se desconoce dónde se encuentran el adulto mayor y su mascota y cómo lograron llegar a su destino.