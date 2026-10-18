Sigue por quinta semana consecutiva el racionamiento en Medellín: piden más ahorro a la comunidad

Según anunció en las últimas horas Empresas Públicas de Medellín (EPM), por quinta semana consecutiva seguirán los racionamientos diarios de agua en barrios del nororiente y centroriente de la ciudad.

Aunque en la última semana los hogares abastecidos por el embalse de Piedras Blancas registraron una disminución del consumo promedio de 84 litros diarios por instalación, cuatro litros más que la semana anterior, la compañía precisó que aún no es suficiente para enfrentar los peores meses de sequía por el fenómeno de El Niño.

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"Hemos decidido que, a partir del 18 de octubre, mantendremos las interrupciones programadas habitualmente desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana en el sistema de piedras blancas. Insistimos en este esfuerzo que está haciendo la comunidad y nuestros usuarios en los ahorros para lograr mantener nuestro servicio de acueducto de una manera mucho más estable y proyectarnos hacia ese fenómeno del niño que viene tan fuerte a final de año", indicó León Yepes, gerente encargado de Acueducto y Alcantarillado de EPM.

Cortes de agua Foto: AFP

En otras zonas de la ciudad el ahorro de agua tampoco alcanza la meta diaria por hogar de 70 litros, pues el último reporte muestra que para el embalse de La Fe fue de 17 litros en promedio, mientras que en Riogrande II fue de 25 litros.



Siguen los cortes

Las interrupciones se mantendrán día por medio, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. La programación para esta semana contempla cortes hasta el domingo 25 de octubre.

Este lunes 19, miércoles 21, viernes 23 y domingo 25 de octubre, los cortes afectarán sectores de Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

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Por su parte, el martes 20, jueves 22 y sábado 24 de octubre, la suspensión del servicio se aplicará en sectores de Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa y Buenos Aires.

La empresa recomendó almacenar únicamente el agua necesaria para cubrir las necesidades básicas durante las horas de interrupción y mantener las medidas de ahorro, incluso cuando se presenten precipitaciones.