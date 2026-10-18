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Preocupación en Medellín: robos con escopolamina aumentaron de 275 a 556 en menos de un año

La Alcaldía anunció investigaciones contra redes criminales con apoyo de agencias estadounidenses.

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Cortesía
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Los robos mediante el uso de escopolamina encendieron las alertas de las autoridades en Medellín, ya que de acuerdo con las cifras entregadas, los casos pasaron de 275 a 556 en un año, lo que representa un incremento aproximado del 102 %.

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Desde la Alcaldía de Medellín reconocieron que, pese a la reducción de los hurtos, los delitos cometidos mediante el suministro de sustancias siguen aumentando y por ello anunciaron que las investigaciones se concentran en identificar y desarticular las redes que coordinan este tipo de ataques.

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Según el alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa, estos hechos no necesariamente corresponden a delincuentes que actúan de manera independiente, sino que pueden estar relacionados con organizaciones que contactan a sus víctimas y operan mediante conexiones.

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Referencia

"Presentándose algunos casos que ya tenemos en la mira, que hacen parte de algunas investigaciones, que, ojo, son investigaciones estructurales porque no son casos aislados por lo general. Quienes están detrás de estos casos tienen unas redes, y entre ellos se contactan o se conocen, y vamos detrás de todos ellos", indicó.

En este contexto del aumento del uso de la escopolamina, recordaron las autoridades las capturas realizadas contra estructuras vinculadas con estos delitos, entre ellas una red conocida como ‘Las Barbies’ o el el caso de un trabajador de American Airlines que fue asesinado en circunstancias vinculadas al uso de sustancias, hecho por el que los responsables fueron capturados.

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Ante la dimensión del problema, la Alcaldía de Medellín también comenzó a trabajar con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations y representantes de la Embajada de Estados Unidos para fortalecer las investigaciones estructurales, especialmente frente a redes que podrían afectar a víctimas extranjeras.

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