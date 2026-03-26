Capturan a 2 mujeres dedicadas a robarle a extranjeros en Medellín: usaban escopolamina

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos mujeres señaladas de robarle principalmente a turistas extranjeros en zonas exclusivas de Medellín como, por ejemplo, el Parque Lleras. Según las autoridades, su modus operandi consistía en acercarse a ciudadanos extranjeros bajo la apariencia de ofrecer servicios de compañía.

Una vez ganaban la confianza de las víctimas, coordinaban encuentros en donde aprovechando contextos de consumo de alcohol, las mujeres suministraban de manera encubierta sustancias como clonazepam o escopolamina, lo que provocaba la pérdida de la consciencia de las víctimas.

Según las autoridades, ya con los extranjeros en estado de indefensión, las mujeres procedían a despojarlos de objetos de valor, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos e incluso realizaban transacciones fraudulentas para hurtar, en uno solo de los casos, cerca de 30 millones de pesos.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que ambas capturadas ya tenía antecedentes por este mismo delito, lo que deja en evidencia que ambas actuaban bajo una modalidad que ya había dejado decenas de víctimas en la capital de Antioquia.



"Miren qué joyitas estas dos mujeres. La capturada de 19 años ya tenía tres anotaciones en el por hurto agravado bajo exactamente la misma modalidad. Y la capturada de 34 años también tenía otras tres anotaciones, estas las tenía por hurto agravado e incluso por porte ilegal de armas de fuego", destacó el funcionario.

Las capturas se llevaron a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento en los barrios Caicedo y Villa Hermosa, donde además se incautaron celulares, dinero en moneda extranjera, documentos de identidad y un arma de fuego.

Las detenidas, de 19 y 34 años, son investigadas por el delito de hurto calificado y agravado, tras evidenciarse un patrón de actuación reiterado y cuidadosamente planeado.