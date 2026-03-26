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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a 2 mujeres dedicadas a robarle a extranjeros en Medellín: usaban escopolamina

Capturan a 2 mujeres dedicadas a robarle a extranjeros en Medellín: usaban escopolamina

Según las autoridades, ya con los extranjeros en estado de indefensión, las mujeres procedían a despojarlos de objetos de valor, dinero en efectivo o dispositivos electrónicos.

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