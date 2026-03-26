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Blu Radio  / Tecnología  / Meta y YouTube condenadas a pagar 3 millones de dólares en EEUU por adicción a redes

Meta y YouTube condenadas a pagar 3 millones de dólares en EEUU por adicción a redes

El veredicto otorga a los demandantes en más de un millar de casos similares pendientes una ventaja considerable y envía a la industria tecnológica la señal de que los jurados están dispuestos a responsabilizar a las empresas de redes sociales por el impacto de sus decisiones de diseño en la salud mental de sus usuarios.

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