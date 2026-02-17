Se cayó YouTube a nivel mundial este 17 de febrero: no es su internet

La plataforma de video más importante del mundo sufrió una caída en su funcionamiento en la noche de este martes, 17 de febrero. Miles de usuarios en diferentes países reportaron fallas en la operación de YouTube.

Además, Downdetector, página especialista en medir el funcionamiento de las principales redes sociales, evidenció miles de problemas reportados por los usuarios desde las 7:44 de la noche, pero que se acrecentó y tuvo su pico máximo a las 8:14 de la noche, hora colombiana.

Así que no es su Internet o celular. YouTube no está funcionando en web, aplicación y tampoco depende del sistema operativo de su teléfono móvil. No carga ni siquiera la página de inicio de la plataforma.

De hecho, el mensaje que le aparece al momento de ingresar a la aplicación de videos es "se produjo un error" y no carga nada más, solo el logo de YouTube.



Se cayó YouTube el 17 de febrero en la noche Foto: captura de pantalla

Se arregló YouTube

Sobre las 9:00 de la noche se empezó a restablecer el servicio de la plataforma y ya cargaron los diferentes contenidos que las personas buscaban o estaban viendo antes de que se interrumpiera el servicio.