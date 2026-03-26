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Blu Radio  / Mundo  / Muere Noelia Castillo tras recibir la eutanasia a sus 25 años: estas fueron sus últimas palabras

Muere Noelia Castillo tras recibir la eutanasia a sus 25 años: estas fueron sus últimas palabras

La joven había narrado una infancia y una juventud muy complicadas, en las que había habido abusos.

Noelia Castillo
Noelia Castillo.
Foto: Captura Antena 3
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

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