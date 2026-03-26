Habla mamá de Noelia Castillo y arremete contra el padre de su hija horas antes de su eutanasia

A pocas horas de que Noelia Castillo reciba la eutanasia, su madre, Yoli Ramos, rompió el silencio y lanzó duras declaraciones contra el padre de la joven, en medio de un ambiente familiar marcado por la tensión, el dolor y la división.

Durante una intervención en directo en el programa 'Y ahora Sonsoles', Ramos se mostró visiblemente afectada al relatar lo que, según ella, han sido los últimos episodios de confrontación entre su hija y su expareja. “Esta mañana su padre le ha vuelto a hacer daño”, afirmó, dejando entrever que los conflictos no han cesado ni siquiera en las horas previas al procedimiento.

La madre de Noelia fue más allá al revelar una frase que, según su versión, el padre le dijo a la joven: “Tú lo has empezado, tú lo terminas”. Unas palabras que, explicó, están relacionadas con su negativa a asumir los gastos del entierro, pese a contar —según indicó— con los recursos económicos necesarios.

Noelia Castillo pidió la eutanasia a sus 25 años. Foto: Captura Antena 3

Estas declaraciones se dan luego de que la justicia, tanto en España como en instancias europeas, desestimara los recursos interpuestos por el padre para frenar la eutanasia. A pesar de ello, su postura sigue siendo de rechazo absoluto frente a la decisión de su hija, lo que ha profundizado la fractura familiar.



En contraste, Yoli Ramos adoptó una posición distinta, aunque no exenta de contradicciones. Por un lado, asegura respetar la voluntad de Noelia; por otro, reconoce que mantiene la esperanza de que cambie de opinión en el último momento. “He estado rezando y pensando, a ver si en el último momento dice que se arrepiente, si le entran ganas de luchar, pero ella no quiere vivir”, confesó.

La madre también quiso poner sobre la mesa la situación emocional de su hija, quien ha sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (TLP). En ese sentido, hizo un llamado a la comprensión y al acompañamiento: “Un TLP no necesita gritos, necesita apoyo constante”, subrayó, en lo que muchos interpretan como una crítica directa al comportamiento del padre.

Noelia Castillo junto a su madre. Foto: Captura Antena 3

En medio de este escenario, Ramos dejó un mensaje final cargado de resignación y amor. “Son mis últimas palabras. Yo ya no puedo hacer nada más. Si decides seguir adelante, estaré contigo, pero si sale de ti cambiar de idea, también estaré para lo bueno”, expresó.

Publicidad

Mientras tanto, la comunidad sigue atenta al desenlace de este caso que ha generado debate no solo por el procedimiento de eutanasia, sino también por el trasfondo familiar que lo rodea. Las últimas horas de Noelia Castillo transcurren en medio de posiciones enfrentadas, donde el acompañamiento, el dolor y las diferencias conviven en un mismo escenario.