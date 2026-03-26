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Blu Radio  / Mundo  / Habla mamá de Noelia Castillo y arremete contra el padre de su hija horas antes de su eutanasia

Habla mamá de Noelia Castillo y arremete contra el padre de su hija horas antes de su eutanasia

A poco de que le realicen la eutaniasia a la joven de 25 años, un nuevo conflicto con el padre de la menor se deja ver. Yoli Ramos, madre de la joven, habló al respecto.

Habla mamá de Noelia Castillo y arremete contra el padre de su hija horas antes de su eutanasia
La madre de la joven habló de un nuevo conflicto horas antes del procedimiento.
Foto: Captura Antena 3
Por: Nataly Barrera
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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