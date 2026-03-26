¿Por qué Noelia Castillo pidió la eutanasia con 25 años? Así es su verdadera historia

La decisión de Noelia Castillo de solicitar la eutanasia a sus 25 años no surgió de un momento aislado, sino de una vida marcada por la vulnerabilidad, el dolor físico y una compleja historia personal que, con el paso del tiempo, se volvió insostenible para ella.

Nacida en Barcelona, su contexto familiar fue determinante desde los primeros años. Según se ha conocido en medio del proceso, creció en un entorno desestructurado, con episodios que la llevaron a pasar parte de su infancia bajo tutela institucional. La ausencia de una red de apoyo sólida la ubicó en una situación de fragilidad que, con el tiempo, se fue profundizando.

Durante varias etapas de su vida, Noelia vivió en centros tutelados, lo que evidenciaba no solo la dificultad de su entorno familiar, sino también una constante sensación de desamparo. Esa falta de estabilidad emocional y acompañamiento marcaría su historia personal y su salud mental.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó años después. La joven fue víctima de una agresión sexual múltiple, un episodio que la afectó profundamente. Días después, en medio de esa crisis, intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Las consecuencias fueron devastadoras: una lesión medular irreversible que la dejó en condición de paraplejia.



Noelia Castillo, horas antes de recibir la eutanasia. Foto: Captura de Antena 3

Desde entonces, su vida cambió por completo. A los desafíos emocionales se sumó un sufrimiento físico constante, con dolores crónicos que afectaban su rutina diaria. Tras el accidente, además, tuvo que residir en distintos centros sociosanitarios, lo que reforzó su sensación de aislamiento.

La justicia española llegó a calificar su situación como “grave, crónica e imposibilitante”, una condición que fue clave para que su solicitud de eutanasia avanzara. A pesar de ello, el proceso no fue sencillo. Su padre intentó en repetidas ocasiones frenar la decisión, lo que desencadenó una prolongada batalla judicial que llegó hasta instancias internacionales.

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Finalmente, tanto el Tribunal Constitucional en España como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalaron su derecho a decidir. Este respaldo legal fue definitivo para que Noelia pudiera acceder al procedimiento que había solicitado desde hacía tiempo.

En medio de este proceso, la joven decidió romper su silencio y explicar públicamente las razones detrás de su decisión. “Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”, expresó con firmeza.

Lejos de tratarse de un acto impulsivo, insistió en que su decisión responde a un deseo profundo de poner fin al sufrimiento. “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, aseguró en su última entrevista.

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Aunque su padre no estará presente, su madre sí ha decidido acompañarla en este momento, a pesar de no compartir su decisión. “No estoy conforme, pero voy a estar a su lado”, manifestó.

Noelia Castillo junto a su madre. Foto: Captura Antena 3

La historia de Noelia Castillo expone una realidad compleja, donde convergen el dolor físico, las heridas emocionales y el derecho a decidir. Un caso que, más allá del debate legal, refleja el recorrido de una joven que asegura haber encontrado en la eutanasia la única forma de alcanzar la paz.