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Blu Radio  / Mundo  / Fuerte explosión en una fábrica de municiones causa alarma en Italia: quedó en video

Fuerte explosión en una fábrica de municiones causa alarma en Italia: quedó en video

El fuego se declaró en el departamento de prensado de pólvoras y desencadenó una violenta detonación que llegó a escucharse en varios municipios cercanos.

Explosión en una fábrica de municiones en provincia de Roma.
Explosión en una fábrica de municiones en provincia de Roma.
Foto: captura de video en X, @RTultimahora.
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Un incendio en una fábrica de municiones y explosivos en Colleferro, a unos 50 kilómetros al sureste de Roma, Italia, provocó este jueves una fuerte explosión y una densa columna de humo sin que por el momento se hayan registrado víctimas ni heridos.

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Según las primeras informaciones, el fuego se declaró en el departamento de prensado de pólvoras y desencadenó una violenta detonación que llegó a escucharse en varios municipios cercanos.

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Las imágenes difundidas tras el suceso muestran cómo un fuego de reducida dimensión dio paso de forma repentina a una gran detonación, seguida de una densa columna de humo negro.

Los equipos de rescate precisaron que el siniestro afectó únicamente a un área delimitada de la planta de producción y almacenamiento, y confirmaron que ningún trabajador ni persona en las inmediaciones resultó herida, según recogen los medios italianos.

Varias dotaciones de bomberos y efectivos de seguridad se desplazaron al complejo para acordonar la zona y controlar las llamas, en una intervención que se vio dificultada en los primeros momentos por la intensidad del fuego y el elevado riesgo asociado al material explosivo del recinto.

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El complejo industrial ocupa una superficie de cerca de 100 hectáreas, históricamente perteneció a la empresa italiana del sector de la defensa Simmel Difesa y actualmente forma parte del grupo franco-alemán KNDS Ammo Italy.

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La planta está especializada en la fabricación de municiones de mediano y grueso calibre para sistemas de defensa terrestre y naval, así como en la producción de componentes explosivos y propelentes sólidos destinados a aplicaciones aeroespaciales.

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