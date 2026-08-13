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Blu Radio  / Mundo  / Impactante hallazgo en jardín de una casa: encontraron una bomba soviética de 500 kilos

Impactante hallazgo en jardín de una casa: encontraron una bomba soviética de 500 kilos

Un equipo de artificieros tuvo que trasladar el artefacto a una zona montañosa para detonarlo de manera segura. El hallazgo reaviva la amenaza de explosivos que aún quedan en el país.

Encuentran bomba soviética de 500 kilos en el jardín de una casa
Encuentran bomba soviética de 500 kilos en el jardín de una casa.
Foto: Hecha con IA
Por: AFP
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Un agricultor encontró en el jardín de su casa una bomba de 500 kilos de la época de la invasión soviética de Afganistán (1979-1989), que fue neutralizada sin dejar víctimas, anunció este jueves la policía.

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Desde que se retiraron las tropas soviéticas en 1989, más de 45.000 civiles afganos murieron o resultaron heridos por minas o restos de explosivos (como bombas, obuses, etc.) desperdigados tras años de guerra en el país, según el servicio de la ONU contra las minas (UNMAS).

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El miércoles, un vecino de la aldea de Sir, en la provincia oriental de Ghazni, "encontró un objeto sospechoso en el jardín de su casa y contactó las fuerzas de seguridad", explicó a la AFP el portavoz provincial de la policía, Jalid Sarhadi.

Encuentran bomba soviética de 500 kilos en el jardín de una casa
Bomba soviética.
Foto: Hecha con IA

Las fuerzas de seguridad afganas y miembros de la agencia para la prevención de catástrofes visitaron la zona con un equipo de artificieros de la oenegé Consejo Danés para los Refugiados (DRC).

"Descubrieron allí una bomba de 500 kilos que databa de la invasión soviética" y "la trasladaron a una zona montañosa, donde los artificieros la detonaron de forma totalmente segura", precisó Sarhadi.

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Pese a la importante cantidad de minas y de otros explosivos que quedan en territorio afgano, el número de equipos de artificieros especializados en desminado se redujo 64% en los dos últimos años por falta de fondos, advirtió en junio el director del UNMAS en Afganistán, Nick Pond.

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