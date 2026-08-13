Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacude la costa del Pacífico en El Salvador, Honduras y Nicaragua

Un movimiento telúrico de magnitud 5,5 registrado en las aguas del océano Pacífico sacudió la región centroamericana durante la tarde de este miércoles, afectando con intensidad a El Salvador, Honduras y Nicaragua. A pesar de la fuerza del fenómeno sísmico y del temor generado entre la población local, los organismos de socorro y las autoridades de protección civil de las tres naciones descartaron la presencia de víctimas mortales, personas heridas o afectaciones materiales a la infraestructura.

De acuerdo con los datos recabados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el evento sísmico ocurrió exactamente a las 18:30 hora local (00:30 GMT del jueves). El epicentro del temblor se ubicó frente a la costa del departamento de Usulután, en territorio salvadoreño, a una distancia aproximada de 160 kilómetros al sur de la capital, San Salvador.

El informe técnico del instituto estadounidense precisó además que el sismo tuvo un origen hipocentral localizado a una profundidad de 56,8 kilómetros bajo el lecho marino. Por su parte, los centros de monitoreo ambiental locales ofrecieron lecturas preliminares sobre el evento tectónico reportado en el litoral pacífico.

Monitoreo ambiental y descarte de alerta de tsunami en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador emitió un reporte actualizado a través de su cuenta oficial en la red social X, en el cual situó la magnitud del sismo en 5,7. La institución oficial salvadoreña llevó tranquilidad a la ciudadanía al confirmar de manera categórica que, debido a las características geodinámicas y la localización del hipocentro, "no existe amenaza de tsunami para El Salvador".



El movimiento sísmico fue percibido con claridad en amplias zonas del territorio salvadoreño, así como en las regiones fronterizas y costeras de los vecinos países de Honduras y Nicaragua. Pese al susto inicial provocado por la sacudida, las brigadas de evaluación de la gestión del riesgo de la región no notificaron llamadas de emergencia por colapsos estructurales ni interrupciones en los servicios básicos.

Actividad tectónica y contexto sísmico en Centroamérica

La franja centroamericana es catalogada históricamente por la comunidad científica como una zona de alta vulnerabilidad y recurrencia sísmica. Esta inestabilidad geológica constante responde principalmente al proceso de subducción originado por la convergencia continua entre las placas tectónicas de Cocos y del Caribe, sumado a la presencia de un complejo sistema de fallas geológicas locales que atraviesan los países del istmo.

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El temblor registrado en la costa de Usulután se produjo tan solo dos días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que impactó severamente a Colombia. Dicho evento en el país sudamericano ha dejado un saldo trágico de al menos 265 personas fallecidas, aproximadamente 3.500 heridos y cerca de 500 desparecidos, según las cifras oficiales consolidadas y presentadas en el último balance por el presidente Abelardo de La Espriella.