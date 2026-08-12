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Chavismo y oposición acuerdan recuperar activos en el Banco de Inglaterra para atención tras sismos

Venezuela sufrió el 24 de junio dos terremotos que dejaron al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que se estima en 19.600 millones de dólares.

Bandera de Venezuela
Bandera de Venezuela
Foto: Flox, referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, acordaron este miércoles, en el cierre del primer ciclo de diálogo, recuperar "activos de reserva internacional" del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

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En un comunicado conjunto, leído por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por Figuera, se establece que ambas partes concentrarán esfuerzos para promover la recuperación de estos activos.

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Asimismo, acordaron crear mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, "para garantizar el bienestar de todos los afectados".

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que dejaron al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

En julio pasado, Rodríguez dijo que se estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por el desastre.

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El diputado dijo entonces que la jefa de Estado encargada, Delcy Rodríguez, envió cartas a otros países donde "se encuentra activos retenidos que pertenecen a Venezuela", y que, además", estaba desarrollando "todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido".

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La jefa de Estado también envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en el proceso de recuperación.

En 2023, el Gobierno chavista aseguró que Venezuela tiene 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, equivalentes a unos 1.950 millones de dólares, debido a cuestionamientos de la Justicia británica sobre la legitimidad del presidente depuesto Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por Estados Unidos.

Pese al reciente alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca, persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA en EE.UU.

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