Venezuela firma acuerdo con empresas de Reino Unido, EAU y Catar para explotación de gas

El Gobierno de Venezuela firmó este jueves la Fase II de la licencia de exploración y explotación de un campo de gas ubicado en la Plataforma Deltana, que posee siete yacimientos, con las empresas BP Exploration Caribbean de Reino Unido, XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC Oil and Gas de Catar.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que es auspicioso tener a empresas de países distintos para desarrollar el Campo Loran, que posee siete yacimientos de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago.

"Puedo anunciar con satisfacción al país que después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo como lo es Loran", agregó.

Por su parte, la directora ejecutiva de BP, Meg O´Neill, afirmó que la apuesta es acelerar el desarrollo de este campo para el "beneficio del pueblo de Venezuela".



"Es un honor firmar este acuerdo formalmente para el desarrollo de la Fase II en el campo del Loran", sostuvo.

En junio pasado, Venezuela otorgó una licencia a la británica Shell para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran.

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En un acto encabezado por la mandataria venezolana, se suscribieron también varios acuerdos para el "desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata", en el estado de Monagas (este).

Rodríguez explicó entonces que la licencia permitirá un "aprovechamiento adecuado del gas para la exportación" de este recurso.

La presidenta calificó la concesión como un "paso histórico" debido a que el campo transfronterizo "estuvo sin desarrollo" durante 23 años, por lo que celebró la alianza con "una de las empresas más importantes en el mundo", en referencia a Shell.

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En enero pasado, semanas después de la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses, el Parlamento de Venezuela -controlado por el chavismo- aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que allanó el camino para la llegada de inversionistas privados y extranjeros bajo el amparo de la Casa Blanca.