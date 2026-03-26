Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 26 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, impulsado por un esquema de premios amplio y un sistema de juego que ofrece diferentes alternativas según el nivel de riesgo y la inversión.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, jueves 26 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 26 de marzo de 2026 es el 9924 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador: 9924

Dos últimas cifras: 24

Tres últimas: 924

La quinta: 0

Uno de los aspectos más destacados es la variedad de modalidades disponibles, que permiten elegir entre varias combinaciones y probabilidades de acierto. Cada opción tiene un nivel de dificultad distinto, lo que influye directamente en el monto del premio que puede obtenerse.

De acuerdo con el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

1 cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplía las probabilidades de acierto y añade una nueva dinámica al juego, incrementando el interés entre los usuarios.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar premios del Dorado Tarde está diseñado bajo criterios de seguridad y control, con el fin de garantizar la transparencia en la entrega de los pagos.

Según lo establecido por la entidad operadora, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El cumplimiento de estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar la correcta entrega del dinero al ganador.