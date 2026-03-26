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Blu Radio  / Economía  / Finanzas personales  / Cuadrado se une a "Mi equipo es Fincomercio": le contamos en qué consiste esta iniciativa

Cuadrado se une a "Mi equipo es Fincomercio": le contamos en qué consiste esta iniciativa

Juan Guillermo Cuadrado representa a millones de colombianos que, desde contextos desafiantes, han construido su camino con disciplina, esfuerzo y determinación.

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