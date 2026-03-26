Cuadrado se une a "Mi equipo es Fincomercio": le contamos en qué consiste esta iniciativa

En medio de un año cargado de transformaciones en Colombia, marcado por retos económicos, dinámicas sociales cambiantes y una intensa agenda deportiva, una nueva alianza busca conectar el mundo del deporte con el ámbito financiero. La cooperativa Fincomercio anunció la incorporación del futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado como su nuevo embajador de marca.

Cuadrado, reconocido por su trayectoria internacional y su origen en el municipio de Necoclí, se ha convertido en un símbolo de superación personal. Su recorrido, desde contextos humildes hasta consolidarse en la élite del fútbol mundial, es visto como un reflejo de valores como la disciplina, la constancia y la resiliencia, cualidades que la entidad ya tiene incorporadas en su identidad institucional.



"Mi equipo es Fincomercio, porque siempre está a mi lado"

"Bajo este lema, nos posicionamos como el equipo que ofrece el respaldo necesario para los proyectos de vida de miles de colombianos. En Fincomercio, entendemos que el acompañamiento continuo y la toma de decisiones financieras responsables son esenciales para el crecimiento sostenible" anunció la compañía a través de un comunicado.

Por otra parte, Fincomercio destacó en dicho comunicado que “bajo este lema, nos posicionamos como el equipo que ofrece el respaldo necesario para los proyectos de vida de miles de colombianos. En Fincomercio, entendemos que el acompañamiento continuo y la toma de decisiones financieras responsables son esenciales para el crecimiento sostenible.”

Subrayando que su enfoque se centra en el acompañamiento permanente a sus asociados, promoviendo herramientas como el ahorro, el crédito responsable y la planeación financiera como pilares fundamentales para alcanzar metas personales y familiares.



Una historia que conecta con millones

Desde una perspectiva institucional, la estrategia también refuerza el mensaje de la cooperativa como un aliado clave en la construcción de bienestar: "Para Fincomercio, el acompañamiento y la importancia de tomar decisiones financieras responsables son pilares fundamentales del crecimiento. Al reunir esfuerzos, compromiso y proyección, desde nuestra cooperativa logramos que el ahorro, el crédito y la planeación financiera se conviertan en el respaldo de momentos clave en la vida del protagonista."



Finalmente, la compañía agregó que conectan a través del fútbol y la pasión "con historias de vida auténticas y llevamos la ilusión hacia un propósito mayor: fortalecer el bienestar financiero de las familias y promover una cultura de planeación, ahorro y crecimiento sostenible", reafirmando que "en Fincomercio, creemos firmemente que con el respaldo adecuado, los sueños se acercan y se transforman en metas plenamente alcanzables."