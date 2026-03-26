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Maduro enfrenta una nueva audiencia en Nueva York mientras Venezuela estrecha relaciones con EEUU

Maduro y Flores, acusados por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, alegan no tener recursos propios para pagar su defensa privada y reclaman que se les impide usar fondos del Estado venezolano al no ser reconocido como jefe de Estado.

Nicolás Maduro esposado tras su captura
Nicolás Maduro esposado tras su captura.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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