"El 3 de enero fue un golpe de los Rodríguez con los gringos": Izarra sobre la captura de Maduro

La situación política de Venezuela atraviesa un nuevo capítulo tras recientes movimientos en el poder que han generado reacciones dentro y fuera del país. En entrevista con Recap Blu este miércoles 18 de marzo de 2026, el exministro venezolano Andrés Izarra, hoy en el exilio, analizó el panorama y dejó fuertes cuestionamientos sobre el rumbo institucional.

Los cambios impulsados por Delcy Rodríguez han reavivado el debate sobre la legitimidad del poder en el país vecino. Para Izarra, estas decisiones no responden a una transición democrática, sino a una reconfiguración interna con respaldo internacional.



Crisis de soberanía y control económico en Venezuela

Delcy Rodríguez // Foto: AFP

Uno de los puntos más críticos de la entrevista giró en torno al manejo de los recursos del país. Izarra aseguró que “Venezuela no tiene control sobre su ingreso fiscal”, al referirse a la administración de la renta petrolera, principal fuente de financiamiento estatal.

En esa misma línea, lanzó una de las frases más contundentes de la conversación: “Venezuela está más cerca hoy de ser Puerto Rico que de ser una república independiente y soberana”. Con esto, planteó que el país estaría perdiendo autonomía en sus decisiones clave, especialmente en materia económica.



Según explicó, la falta de control sobre los ingresos limita la capacidad del Estado para responder a las necesidades internas, lo que profundiza la crisis estructural.



Cambios políticos sin transición democrática

El exfuncionario, que hizo parte del gobierno de Hugo Chávez y posteriormente del entorno de Nicolás Maduro, también se refirió al origen de los recientes movimientos en el poder.

“Este es obviamente un nombramiento que cuenta con el aval de los Estados Unidos”, afirmó, al analizar los cambios en el sector defensa. Para Izarra, este tipo de decisiones evidencian una influencia externa determinante en la política venezolana.

Además, descartó que exista una apertura democrática en el corto plazo. “Una transición democrática está muy lejos de ocurrir”, señaló, al considerar que las condiciones actuales no permiten elecciones libres ni cambios institucionales profundos.



Incertidumbre sobre el futuro político del país

Frente a lo que viene para Venezuela, el diagnóstico de Izarra es claro: no habrá transformaciones inmediatas. “No creo que eso tenga cambio”, dijo, al referirse al modelo político actual y su continuidad en el tiempo.

Publicidad

Incluso, advirtió que no se vislumbran elecciones próximas, lo que refuerza la incertidumbre sobre el futuro del país. En su análisis, más que una renovación del sistema, lo que se está consolidando es una estructura de poder enfocada en el control de recursos estratégicos.

La entrevista deja un panorama complejo, en el que los movimientos recientes no representan, según Izarra, una salida a la crisis, sino una profundización de las tensiones políticas y económicas que atraviesa Venezuela.