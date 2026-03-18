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Blu Radio  / Mundo  / "El 3 de enero fue un golpe de los Rodríguez con los gringos": Izarra sobre la captura de Maduro

"El 3 de enero fue un golpe de los Rodríguez con los gringos": Izarra sobre la captura de Maduro

El exministro venezolano Andrés Izarra lanzó una dura advertencia sobre el futuro del país. Aseguró que la soberanía está comprometida y que no hay señales de una transición democrática cercana.

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