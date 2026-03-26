Asesinan a dos hombres en el norte de Barranquilla; uno estaría vinculado con 'La Negra Dominga'

Sobre un transitado sector del norte de Barranquilla y a plena luz del día, pistoleros abrieron fuego contra dos hombres que se encontraban este jueves a las afueras de un negocio de compraventa de carros y les propinaron más de 12 tiros, una ráfaga de disparos que causó pánico en esa concurrida zona de la calle 84, entre carreras 44 y 45.

En el lugar de los hechos cayó muerto Gabriel Junior Serna Camargo, un joven de 25 años conocido como alias ‘Maruto’, quien recibió seis disparos en el rostro, en el pecho, brazos y piernas. Junto a él fue baleado Ever David Navaz Bazararte, un venezolano de 45 años, que alcanzó a ser trasladado a la Clínica Reina Catalina, pero allí falleció minutos después producto de los siete tiros que le impactaron en el pecho, extremidades y abdomen.

La Policía informó que las víctimas fueron sorprendidas por dos hombres que, al parecer, descendieron de un vehículo negro, desenfundaron armas de fuego y sin mediar palabras atentaron contra ellas en repetidas ocasiones.

La Policía, a su vez, destaca que alias ‘Maruto’, una de las víctimas, registra tres anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Además, estaría vinculado con ‘La Negra Dominga’, señalado narcotraficante al servicio de la banda delincuencial ‘Los Costeños’.



Vale mencionar que, mientras escapaban, los sicarios dejaron abandonada en plena calle 79, norte de Barranquilla, un revólver calibre 38, con seis cartuchos percutidos.