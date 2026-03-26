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Asesinan a dos hombres en el norte de Barranquilla; uno estaría vinculado con 'La Negra Dominga'

Las víctimas fueron acribilladas a las afueras de un local comercial.

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