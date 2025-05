Capturan en España a 'La Negra Dominga' por asesinato de Roberto Vega Daza

Álvaro Ospino Illera, más conocido como 'La Negra Dominga', y quien fue vinculado en el pasado a una vendetta contra el llamado clan Vega Daza, fue capturado recientemente en España por ser presunto responsable de la masacre de Saler, en la que fueron asesinadas tres personas en la comunidad de Valencia, entre estas, a Roberto Vega Daza.

Ospino Illera había salido en libertad el pasado 10 de marzo, luego de haber sido capturado en Barranquilla por presunto porte ilegal de arma de fuego, sin embargo, esta captura fue anulada, debido a que su defensa presentó documentos que daban cuenta de que el arma sí era de porte legal.

Luego de esto, 'La Negra Dominga' habría viajado a Europa, donde agentes del grupo de homicidios de la Guardia Civil de Valencia lo detuvieron, luego de más de un año de investigaciones, siendo que le seguían la pista por su presunta implicación en la masacre registrada en el parque de Saler el 27 de febrero de 2024.

Desde España, varios medios de comunicación reseñan a Ospino Illera como un narcoraficante temido en Colombia, quien lideraría la banda Los Piloneros y que estaría asociado con el grupo Los Costeños. Aunque su captura fue en Madrid, se espera que sea trasladado a Valencia, donde las autoridades procederán a judicializarlo.

Una posible venganza

Los supuestos vínculos que tejen las autoridades españolas entre alias 'La Negra Dominga' y Roberto Vega Daza es el de una presunta venganza, tras lo que fue el asesinato de su amado sobrino Jonathan José Ospino Illera en una fiesta ocurrida en octubre de 2022.

De hecho, dichas investigaciones contemplan esta versión, pese a un derecho de petición enviado por el ahora capturado en octubre de 2023 a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Presidencia de la República, en la que afirma no tener nada que ver con una represalia.

"Son enredos y montajes en mi contra, por lo que dejo constancia que si algo malo me llegare a suceder a mí o a mi familia, no solo responsabilizo a todas estas personas que están detrás de todo este montaje, sino también a las autoridades y en especial a la Fiscalía General de la Nación por no hacer lo que le corresponde, es decir, investigar, sancionar y acusar a los verdaderos responsables”, señaló en su carta Ospino Illera.

En ese entonces, expuso que “también era una víctima” y que “no podía salir tranquilo a la calle por el miedo a que le quitaran la vida”, agregando que no pertenecía a “ninguna organización criminal”.